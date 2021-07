Depuis le 1er juillet, les Bodin's ont repris les représentations de leur spectacle "Grandeur nature en plein air". Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet accueillent chaque soir près de 1.000 personnes dans la ferme de Maria et Christian Bodin's, à Descartes, au sud de l'Indre-et-Loire.

Indre-et-Loire : les Bodin's rient du Covid dans leur ferme de Descartes et le public jubile

Ces 21 représentations à guichet fermé qui marquent le retour des Bodin's sur scène, alors que leur dernière tournée a été stoppée par le Covid en mars 2020. 16 mois sans rencontrer le public, ça n'était jamais arrivé au duo comique en 30 ans de carrière. Jean-Christian Fraiscinet, le fils Bodin, savoure les retrouvailles :

"C'était très émouvant la Première, comme une renaissance. Et puis au bout de deux représentations, ça revient comme si ça ne s'était jamais arrêté - Jean-Christian Fraiscinet

Même sentiment chez Vincent Dubois : "Tu sais qu'elle est contente, la Maria. C'est une vieille carne mais elle aime bien les gens, quand même, et elle est contente de les retrouver et ils sont visiblement contents aussi de la retrouver".

Le duo joue devant un public conquis. La plupart des gens ont acheté leur place en 2019 pour les spectacles de 2020 qui ont finalement été repoussés à cet été. Comme tous les autres spectateurs interrogés, ce couple de retraité ne regrette pas d'avoir attendu : "Ca faisait au moins deux ou trois ans que j'essayais d'avoir des places, avant d'enfin en récupérer, mais je ne regrette vraiment pas. Mon mari les a déjà vus trois fois, mais comme les sketches changent, ça n'est pas gênant".

Parmi les nouveaux thèmes abordés cet été : l'élimination des bleus à l'euro de football, et la pandémie, évidemment. La basse-cour s'est enrichie de deux dindons "Astra" et "Zénéca" et les allusions à la situation sanitaire sont nombreuses, comme lorsque Maria s'en prend à son fils en lui disant :

"Comment tu veux changer de masque toutes les quatre heures quand t'es même pas fichu de changer de slip toutes les semaines - Maria Bodin

Même masqué, le public rit énormément. Les deux membres du duo disent se sentir privilégiés d'avoir un public aussi fidèle, et de pouvoir jouer devant des gradins remplis alors que beaucoup d'artistes et intermittents du spectacle sont en grande difficulté. Malgré les masques et la distanciation dans les allées, Vincent Dubois, qui joue la Maria Bodin, ne ressent pas de différence pendant la représentation. Il regrette en revanche de ne pas pouvoir rencontrer les spectateurs après les trois heures de spectacles.

"Ca fait 30 ans qu'on fait des dédicaces après notre spectacle. Là, on nous a demandé de ne pas en faire et ça peut se comprendre, mais ça nous manque. C'est un des plaisirs de notre métier" - Vincent Dubois

Les quatre dernières représentations, jusqu'à samedi prochain, seront soumises à une nouvelle obligation dont tout le monde se serait bien passé : seuls les spectateurs munis d'un pass sanitaire pourront entrer. Par ailleurs, faute de visibilité sur la situation à la rentrée, la tournée des zéniths des Bodins ne débutera pas avant fin novembre, au lieu de mi-septembre. Les Bodin's profiteront de ces deux mois libérés pour faire la promotion de leur troisième film, qui sortira le 17 novembre.