Indre-et-Loire : les championnats de France seniors de Ski nautique battent leur plein

Ils enfilent leur "ski", mais on ne parle pas de montagne. Ici, les sportifs enfilent un monoski, pour faire du slalom.. mais sur l'eau ! Très en vogue dans les années 70/80, le ski nautique compte quand même aujourd'hui entre 16.000 et 18.000 licenciés en France. Parmi eux, des compétiteurs qui se retrouvent, comme ce week-end à Tours pour tenter de remporter un titre.

La compétition, qui concentrent les séniors de plusieurs catégories d'âges des +35 ans et +65 ans, rassemble une quarantaine de concurrents. Trois disciplines sont concourues : le slalom, les figures et le saut.

Un météo peu clémente ce samedi

Ce samedi 15 juillet dans la matinée, grisaille, pluie et vent rythme la compétition. C'est dans ces conditions qu'Anne-Cécile sort de l'eau très déçue de son passage en slalom, "parce que j'ai eu un gros coup de vent au moment du départ. J'ai eu très peur, donc je n'ai pas skié. On verra ça demain pour la finale. Je suis quand qualifiée."

Une météo peu clémente pour ce sport pratiqué normalement, sans vent. Guillaume assiste à la fin des qualifications féminines. Il se prépare à affronter le plan d'eau. "Là, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon on n'a pas le choix, c'est les championnats, c'est bien, c'est comme ça. On ne choisit pas le moment où on ski. Objectif : se qualifier. Mais bon, on va essayer de skier déjà."

Et malgré la météo, la compétition reste tout de même bon enfant. D'ailleurs, les skieurs se connaissent presque tous. Avoir les championnats de France seniors à Tours pour la quatrième fois, une fierté pour Matthieu Cuellar, président du club Touraine ski nautique. "Pour une ville comme Tours, c'est sûr que c'est toujours un bel événement. Et puis, pour tous les membres du club qui, avec moi, œuvrent toute l'année pour développer la structure, c'est une belle satisfaction d'accueillir ce championnat."

En plus du titre du champion de France senior, l'objectif des compétiteurs ce week-end est de se qualifier pour les championnats d'Europe. Ils se dérouleront à Cazaux, en Gironde, au mois de septembre.

En attendant, ce dimanche 16 juillet, la météo devrait être plus ensoleillée dans la matinée. Le championnat est ouvert au public, vous pourrez voir notamment les sauts et les figures, qui peuvent être spectaculaires.

