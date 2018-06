Plus d'une trentaine d'écrivains, chanteurs et autres personnalités ont déjà confirmé leur présence à Chanceaux-près-Loches pour le nouveau rendez-vous littéraire organisé après la mort de Gonzague Saint Bris. La Forêt des Livres a vécu et ce sera donc la 1ière édition "Des écrivains chez Gonzague".

Indre-et-Loire, France

Après la disparition de l'écrivain, la famille a décidé de respecter le vœu de Gonzague Saint Bris de faire du Chalet des Chasseurs de Chanceaux-près-Loches, une maison d’écrivains.

Gonzague Saint Bris avait lui-même fixé les termes de ce nouveau rendez-vous : "Centré sur le développement, la promotion et la sauvegarde de la création artistique contemporaine et la sauvegarde de l’écriture et de l’édition en Touraine à travers un lieu muséal : le Chalet des Chasseurs à Chanceaux-près-Loches dans la Touraine de Rabelais, de Ronsard, de Vigny et de Balzac. »

Les écrivains chez Gonzague Saint Bris.

Ce rendez-vous aura donc lieu le dernier dimanche d'août (26 août 2018) à Chanceaux-près-Loches.

Les fidèles de la Forêt des Livres et les amoureux de la littérature pourront rencontrer cette année une trentaine d'écrivains, de journalistes, de chanteurs et autres personnalités, lors de débats et du Café Littéraire.

Il y aura bien évidemment comme les années précédentes la chasse aux dédicaces, sans oublier la traditionnelle remise de prix. Cette année, les prix seront au nombre de cinq : prix de la révélation, du premier roman, de la rentrée. Et pour la première fois, prix de la chanson, "car" disent les organisateurs "la disparition récente de célèbres artistes a démontré l'attachement du public à des chansons qui ont marqué leur vie, leur histoire personnelle". Le cinquième prix récompensera l'ensemble de l'oeuvre d'une personnalité.

Auteurs confirmés de la première édition des « Ecrivains chez Gonzague Saint Bris »

Tristane Banon : « Prendre un papa par la main » Robert Laffont. 2018

Richard Bohringer : «Quinze Rounds» Flammarion. 2016

Richard Bohringer © Maxppp - ANDRÉ DUPEYROUX

Le chanteur Cali : « Seuls les enfants savent aimer » Cherche Midi. 2018

La comédienne Isabelle Carré : « Les Rêveurs » Grasset 2018.

Patrick de Carolis, de l’Académie des Beaux-Arts « Les ailes intérieures » Plon 2016

L’ancien président et créateur d’ARTE. Jérôme Clément : «Brèves Histoires de la Culture» Grasset. 2018

Boris Cyrulnik « Psychothérapie de Dieu ». Odile Jacob. 2017

Patrice Duhamel avec Jacques Santamaria « Les jours d'après » Edition de l'Observatoire 2017.

Irène Frain : « La Fille à histoire » Seuil 2017

Jean-Louis Gouraud « Petite géographie amoureuse du cheval » (Éditions Belin, 2017) - Prix Nicolas Bouvier / Étonnants Voyageurs 2017

Jean-Joseph Julaud : « Victor Hugo en un clin d'œil ». Editions First. 2018 « L'Histoire de France pour les Nuls en BD » Editions First 2018.

Axel Kahn : « Jean, un homme hors du temps » Edition Stock 2017.

Erwan Larher : « Le livre que je ne voulais pas écrire » Quidam éditeur ( 2017 )

Fabien Lecoeuvre : « La véritable histoire des chansons de Johnny Hallyday » Hugo Image et « Claude François 14 284 Jours » Flammarion 2018.

Loïk Le Floch-Prigent : « Il faut pas se tromper » Elytel Editions 2018

Gérard Manset : « Cupidon de la nuit » Albin Michel. 2018.

Macha Méril : « Michel et moi » Albin Michel. 2017.

Macha Méril © Maxppp - Alexandre MARCHI

Agnès Michaux : Agnès Michaux « Roman noir » Joëlle Losfeld Editions. 2018.

Eric Naulleau « Quand la coupe déborde » Stock. 2018.

Valérie Perrin : « Changer l'eau des fleurs » Editions Albin Michel ( 2018)

Marie-Claude Pietragalla « Etoile » Michel Lafon (2018)

Patrick Poivre d'Arvor. Il donnera un concert lecture : « Plaisirs d'amour » Patrick Poivre d'Arvor, récitant. Caroline Glory, violoncelle.

Natacha Polony : « Changer la vie : pour une reconquête démocratique » Éditions de l'Observatoire (2017)

Daniel Prévost : "Tu ne sauras jamais combien je t'aime" Cherche Midi Editeur

Yann Queffélec : Yann Queffélec « Le Dictionnaire Amoureux de la Mer » Plon (2018)

Jean-Marie Rouart, de l’Académie française « La vérité sur la comtesse Berdaiev » Gallimard. (2018)

Thomas Sotto « Une aventure nommée Federer » Thomas Sotto raconte "Rodgeur" Cherche Midi Editeur (2018).

Jean Tulard, de l’Institut Napoléon « Le Nouveau Guide des films » (tome V) Bouquins (2018)

Mais aussi : Francis Lalanne, Franck Ferrand, Pascal Bresson, Jean-Jacques Debout, Philippe Dessertine, Martine Le Coz, Bernard Mabille.

Manque encore les auteurs de la rentrée littéraire qui seront révélés dans les jours à venir. Le public pourra découvrir les jeunes auteurs qui sortiront leur premiers romans fin août 2018.