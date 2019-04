Indre-et-Loire : Les inscriptions pour les 10/20km et le marathon de Tours ouvertes

Combien seront-ils au départ le dimanche 22 septembre? Les inscriptions sont ouvertes pour la sixième édition du Marathon de Tours, ainsi que pour les 10 et 20 km.

Le marathon de Tours ainsi que les 10 et 20km auront lieu le 22 septembre

Indre-et-Loire, France

Il s'est imposé rapidement comme l'un des rendez-vous incontournable de la région Centre-Val de Loire en matière de running. 12.000 coureurs s'étaient inscrits l'an dernier. Les inscriptions sont ouvertes pour le Marathon de Tours 2019 et les 10/20km sur le site de l'événement runningloirevalley.com. Les départs seront donnés le dimanche 22 septembre de la place Anatole France. Les 10 et 20km se feront sur le même parcours, entre le Pont Napoléon et Marmoutier. Les coureurs des 20km feront deux boucles. Le Marathon restera comme l'an dernier sur une grande boucle jusqu'au château de Villandry.

Inscription pour les 10km

Inscription pour les 20km

Inscription pour le marathon

Le parcours du marathon de Tours 2019 -

Tarifs pour les 10km

Jusqu'au 30 juin : 16€ (14€ pour les licenciés FFA et 13€ pour les demandeurs d'emploi et étudiants)

Jusqu'au 31 août 2019 : 18€ (16€ pour les licenciés FFA et 15€ pour les demandeurs d'emploi et étudiants)

Jusqu'au 19 septembre 2019 : 20€ (18€ pour les licenciés FFA et 17€ pour les demandeurs d'emploi et étudiants)

Les 20 et 21 septembre : 22€

Tarifs pour les 20km

Jusqu'au 30 juin : 18€ (16€ pour les licenciés FFA et 15€ pour les demandeurs d'emploi et étudiants)

Jusqu'au 31 août 2019 : 20€ (18€ pour les licenciés FFA et 17€ pour les demandeurs d'emploi et étudiants)

Jusqu'au 19 septembre 2019 : 22€ (20€ pour les licenciés FFA et 18€ pour les demandeurs d'emploi et étudiants)

Les 20 et 21 septembre : 24€

Tarifs pour le Marathon