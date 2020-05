Indre-et-Loire : les jardins de Villandry rouvrent aux touristes

Villandry est prêt à accueillir les premiers visiteurs de la saison. Le domaine ouvre d'abord ses jardins agrémentés de 115.000 plantes et fleurs. Pour cause de limitation à 100km, les touristes seront évidemment moins nombreux, mais le propriétaire espère que les Tourangeaux seront présents.

Les jardins de Villandry rouvrent au public ce samedi 16 mai. C'est un événement car, avec ses centaines de milliers de visiteurs à l'année, c’est le premier des grands sites de Touraine à reprendre son activité touristique. Pour l’instant, seuls les jardins sont accessibles, et sans masque obligatoire à la vue des sept hectares du domaine. Le château sera lui accessible le 21 mai. Le domaine était fermé comme les autres sites touristiques depuis la mi-mars.

Combien viendront visiter les jardins?

Henri Carvallo, le propriétaire de Villandry, espère que les Tourangeaux et les gens qui habitent à une centaine de kilomètres seront présents pour cette réouverture. Chaque année, en mai, Villandry accueille en moyenne 1.000 visiteurs par jour. Dans les statistiques, 15% des visiteurs habitent en Indre-et-Loire. "Si on étend aux départements voisins, nous sommes entre 20 et 25% de nos visiteurs" explique Henri Carvallo. "Si nos visiteurs nous sont fidèles, nous pourrions accueillir environ 250 personnes par jour".

Quatre jardiniers ont continué à travailler dans les jardins pendant le confinement

Villandry reprend rapidement ses activités car son propriétaire Henri Carvallo a maintenu dans le domaine quatre jardiniers sur onze pendant les deux mois de confinement, de quoi entretenir les jardins. Depuis le feu vert de la préfecture d'Indre-et-Loire le 8 mai pour la réouverture, Villandry a mis en place les mesures sanitaires nécessaires et formé les équipes pour accueillir les touristes.