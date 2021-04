Indre-et-Loire : les jardins du château du Rivau ouvrent au public le 8 mai

En attendant l'ouverture des salles du château, le château du Rivau à Lémeré ouvre ses jardins au public le 8 mai. De belles floraisons de tulipes, de pivoines et d'iris sont à admirer.

Le château du Rivau, à Lémeré dans le Richelais, rouvre ses jardins au public le 8 mai 2021. Un parc qui a été soigneusement entretenu par l'équipe pendant le confinement. "Nous ouvrons nos jardins car nous pensons qu’une promenade dans la nature enchantée des jardins à l’ombre de ce château de conte de fées et au contact des sculptures monumentales pourra apporter quiétude et bonheur à tous ceux qui se sentent privés de culture et de Nature" explique la direction du château.

Il faut dire que le château du Rivau peut compter en ce moment sur les nombreuses floraisons de tulipes, pivoines arbustives, iris et aulx d’ornements.

Conformément aux consignes gouvernementales, seuls les jardins seront accessibles à partir du 8 mai. Le site du Rivau a mis en place un dispositif sanitaire pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions et assurer leur sécurité tout au long de leur visite.

Jusqu’à l’ouverture des salles du château, voici les tarifs :

- Adultes: 8,50€

- Enfant: 5€

- Forfait famille: de 26€ à 30€

- Etudiant, demandeur d’emploi: 7€

Possibilité de se restaurer dans les jardins par la vente à emporter des paniers pique-nique du restaurant la Table des Fées du Rivau

A réserver en ligne sur https://www.chateaudurivau.com/fr/gastronomie.ph