Indre-et-Loire : les lacs et étangs bel et bien accessibles aux pêcheurs

L'arrêté préfectoral modificatif était attendu par les 20.000 pêcheurs d'Indre-et-Loire. Il a été publié ce mercredi 13 mai. Il précise que "les berges des cours d’eau et plans d’eau du département sont autorisés dans le respect des règles sanitaires". L’accès à tous les plans d’eau est donc possible pour les pêcheurs avec leurs cartes 2020, qu’il s’agisse d’un lac ou d’un étang. Restent interdits les plages et les grèves (bancs de sable) des plans d’eau et des cours d’eau.

Les règles sanitaires rappelées

La fédération de la pêche d'Indre-et-Loire profite de l'occasion pour rappeler les règles liées à la pratique.