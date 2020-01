Indre-et-Loire : les organisateurs du match de gala pour la Guinée ont rencontré des spectateurs mécontents

Tours, France

Les spectateurs déçus par le match de gala pour la Guinée se sont réunis dans un groupe Facebook. Ils sont actuellement 450. Ils veulent le remboursement de leurs places et regardent quelles actions, ils peuvent faire. Ils ont rencontré deux des organisateurs ce 10 janvier. "On discute beaucoup entre nous pour voir quelles sont les actions possibles. Il y en a qui ont déjà saisi la répression des fraudes", explique Frédérique Badelle, une des administratrices du groupe.

Pas de remboursement selon les organisateurs

De son côté, Macky Sylla, à l'origine du projet, est désolé pour les spectateurs déçus. Il avait vu les joueurs avant et s'ils ne sont pas venus, c'est à cause des clubs, des sponsors et de la grève. Les ratés dans l'organisation n'ont jamais été voulus. "Je voulais organiser quelque chose pour ma ville d'adoption qui m'a tout donné, Tours, et mon pays d'origine, la Guinée", explique Macky Sylla. Il ne regrette en tous cas absolument pas d'avoir créé cet événement, et envisage même de recommencer un jour, mais mieux organisé. Il assure ne pas pouvoir rembourser les personnes. "Ceux du groupe m'ont demandé d'au moins les rembourser eux, et ça, c'est de l’hypocrisie. On dit quoi après aux 9 000 personnes qui étaient au stade", demande-t-il. Il certifie aussi que les fonds seront bien utilisés pour creuser des puits en Guinée. Des contacts ont été pris avec une société d'Orléans qui à l'habitude de creuser des puits en Afrique.