Pass sanitaire : dans les piscines d'Indre-et-Loire, des nageurs restent à la porte

Depuis le 21 juillet, les baigneurs doivent présenter le pass sanitaire à l'entrée des piscines. A La Riche, le centre aquatique du Carré d'Ô a mis une personne en plus à l'accueil pour contrôler. Mais du côté des clients, ce n'est pas toujours évident.

Des clients refusés à l'entrée

"Désolé, on ne peut pas vous laisser rentrer..." Dans le hall d'entrée du Carré d'Ô, Laeticia est obligée de refuser deux clients, dont l'un n'a pas le pass sanitaire. "C'est pas très agréable, surtout s'il y a des enfants" regrette-t-elle. Tablette dans les mains, elle est chargée de contrôler les QR codes.

Pour elle, outre les lenteurs de la tablette, cette première journée sous le pass sanitaire se déroule plutôt bien. Mais c'est moins le cas du côté des clients. "Je ne savais pas qu'il fallait ma carte d'identité" souffle une habituée, navrée. Certains ont mal compris les règles du pass, et viennent sans attendre les deux semaines post-vaccin.

Le logiciel TousAntiCovid Verif permet de scanner les QR codes. © Radio France - Solène Gardré

"Un temps d'adaptation"

Nombre d'entre eux ont aussi tous les documents demandés. Il faut dire que l'équipe a rappelé l'information toute la semaine passée aux habitués. "On ne demandera sans doute pas la pièce d'identité à chaque fois" explique Laeticia, pour en rassurer certain. "On les connaît bien !"

Malgré ce début un peu chaotique, le directeur Herman Galvani est serein. "Il faut juste attendre quelques jours, le temps que les gens s'habituent."