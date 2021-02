Indre-et-Loire : les professionnels de l'événementiel auront perdu 75% de leur chiffre d'affaires d'ici avril

Le secteur de l'évenementiel est à bout de souffle. Selon une enquête de la CCI publiée vendredi dernier, sur 53 entreprises d'Indre-et-Loire interrogées, 80 % d'entre elles ont perdu 50 % de leur chiffre d'affaire depuis avril 2020. Un chiffre qui pourrait atteindre 75 % d'ici avril.

Un tiers de ces entreprises craignent a terme un depot de bilan. Pour eviter cela, Julien Lavergne, le gérant d'AZ prod, réclame un calendrier et une date de reprise. "Un petit spectacle, c'est minimum, 3 mois de préparation. Pour une comédie musciale, c'est 2 ans de travail. Si on a pas un minimum de visibilité, on pourra programmer ces spectacles car le producteur ou l'organisateur ne prendra pas le risque d'une annulmation". Le patron d'AZ Prod, estime que fin Février serait la date butoir pour pouvoir commencer à retravailler et à programmer des spectacles. "On est parti pour avoir une saison de salles blanches jusqu'à juin. C'est catastrophique. On a des aides mais nous ce qu'on veut c'est faire notre métier et divertir".

On réclame de la clarté. Quand on peut redémarrer, avec quelle jauge

Pour cette enquête, la CCI a interrogé 350 entreprises du secteur. Une cinquantaine d'entreprises a répondu. Ces sociétés affirment qu'elles n'ont fait quasiment aucun chiffre d'affaires. "C'est catastrophique" dit le président de la chambre Philippe Roussy. Ces 53 sociétés représentent plus de 800 emplois. Des salariés qui envisagent de changer de métier, ce qui pourrait devenit problématique quand l'activité va repartir. "Des emplois vont disparaître" explique le président de la CCI 37. "_Le secteur est dans l'incertitude complète"."On ne sait même pas si on pourra reprendre en 2021, voire 2022".Phillipe Roussy estime que le secteur attend surtout de la clarté. "Il souhaite savoir quand il pourra redémarrer ? Comment ? Avec quelle jauge ?" _