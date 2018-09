De plus en plus de français partent en vacances en dehors des périodes scolaires. 30% partent sur les mois de juin et septembre. Les locations sont souvent moins chères, les sites touristiques en profitent aussi comme au château de Villandry.

Villandry, France

Les vacances ne sont pas terminées pour tout le monde. D'ailleurs 30% des français partent hors saison principalement sur les mois de juin et septembre, une tendance qui semble s'accentuer d'années en années....C'est le cas au château de Villandry. Sur la première semaine de septembre (du 3 au 9 septembre), le Château a enregistré 9.700 entrées, c'est 10% de plus que sur la même période de 2017. En tête les retraités, mais pas seulement. Eugénie Bonnet est responsable de l'accueil : "9.700 visiteurs début septembre, ce sont des chiffres qu'on a pour la dernière semaine d’août. On trouve des familles avec des enfants en bas âge, des retraités....."

On aime bien être au calme. Et puis c'est moins cher, plus reposant.

Et la deuxième semaine de septembre s'annonce aussi très bonne : un parking noir de voitures, les tables du restaurant copieusement garnies et une petite file d'attente à l'entrée du château... Autant dire qu'avec le soleil, les vacanciers de septembre sont nombreux. Martine et Claude sont retraités, ils viennent de Chartres. On aime bien être au calme, même si il y a encore du monde à cette époque là. Les enfants sont grands, donc c'est plus facile. On profite aussi des locations moins chères. Il y a aussi moins de bruit. On profite davantage. Le château de Villandry c'est 350.000 entrées par an. En 2017, en septembre, il y avait eu 36.000 visiteurs, 20.000 en octobre.