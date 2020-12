Indre-et-Loire : les spectacles du cirque Georget reprendront le 18 décembre à Luynes

Hervé georget a fait le choix il y a cinq ans de ne plus faire venir d'animaux à Noël car selon lui, ça ne répond plus aux attentes du public de son cirque.

La réouverture des théâtres et salles de spectacle le 15 décembre fait le bonheur du cirque Georget à Luynes. Son directeur Hervé Georget annonce que les spectacles vont reprendre le 18 décembre et que 20 spectacles de Noël seront programmés jusqu'au 30 décembre. Un véritable soulagement pour les 25 salariés du cirque, plus les 22 artistes qui vont à nouveau se produire devant leur public.

"Pendant tous ces mois de confinement, les artistes n'ont cessé de se préparer à la reprise", explique Hervé Georget, le directeur, qui avoue enfin respirer. Le cirque Georget a eu un manque à gagner de 400.000 euros pendant le confinement et la réouverture prochaine est une bouée de sauvetage. Le sentiment général est celui que peuvent ressentir tous les artistes et intermittents du spectacle à l'aube d'un come-back sur scène: le bonheur de retrouver le public

Cela fait 8 mois que tous les artistes et avec eux les techniciens se préparent en s'entraînant quotidiennement sous chapiteau. On est vraiment dans les starting-blocks! - Hervé Georget

Du bonheur pour les 25 salariés et les 22 artistes du cirque mais aussi pour le tiroir-caisse qui sonne creux depuis des mois. Même si Hervé Georget sait bien qu'il n'y aura pas 30.000 spectateurs comme chaque année à Noël

On va passer d'une jauge de 600 personnes à 300. Des sièges libres entre chaque spectateurs. Et le public masqué pendant toute la représentation. Mais le jeu en vaut la chandelle, il faut qu'on reprenne notre place dans cette société!

Il est trop tôt pour parler de la programmation. Il devrait y avoir 20 spectacles du 18 au 30 décembre pendant la période de Noël.