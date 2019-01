Indre-et-Loire : Marisol Touraine et un colonel de pompier décorés de la légion d'honneur

Dans la promotion 2019 de la légion d'honneur, on trouve plusieurs tourangeaux et tourangelles. Le colonel des pompiers Patrick Fournier. L'ancienne ministre Marisol Touraine. L'ex-secrétaire d'état Claude Greff. Mais aussi la bâtonnière de Tours, Catherine Gazzeri-Rivet.

Indre-et-Loire, France

Plusieurs tourangeaux et tourangelles font partie de la promotion du 1er janvier 2019 de la légion d'honneur. Cette promotion rassemble au total 402 personnes dont l'écrivain Michel Houellebecq (dont la sortie de son dernier livre "Sérotonine" est attendue ce vendredi) et les 23 joueurs, titulaires et remplaçants, de l'équipe de France championne du monde, dont l'ancien tourangeau Olivier Giroud (2008/2010).

Dans cette promotion, on retrouve de nombreux policiers et pompiers. C'est le cas du colonel Patrick Fournier, directeur-adjoint du Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Indre-et-Loire qui est élevé au grade de chevalier de la légion d'honneur.

Félicitations au colonel Fournier pour cette belle décoration qui salue une carrière exemplaire https://t.co/obJBUPkYLE — Préfète d'Indre-et-Loire (@Prefet37) January 1, 2019

Le colonel Patrick Fournier, directeur-adjoint du SDIS 37 - Facebook SDIS 37

Cette promotion rassemble au total 402 personnes réparties à parité exacte hommes-femmes entre 345 chevaliers, 42 officiers, 9 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand'croix. On trouve trois femmes tourangelles connues. Tout d'abord l'ancienne ministre de la santé sous le quinquennat de François Hollande, Marisol Touraine. Elle est restée 5 ans à son poste avant de rejoindre le Conseil d'Etat dont elle est membre depuis 1991. L'ancienne présidente du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, figure dans la promotion de chevalier proposée par le ministère de la santé. Elle a aussi été députée d'Indre-et-Loire à 3 reprises (97/2002 puis 2007/2012 et enfin 2012/2017, mandat qu'elle a laissé à son suppléant Jean-Marie Beffara). Cela fait 30 ans qu'elle est au service de l'action publique.

On trouve aussi, dans la promotion 2019, Claude Greff l'ancienne secrétaire d'état chargée de la famille sous la présidence de Jacques Chirac. Un poste qu'elle a occupé pendant 10 mois. Elle a été députée d'Amboise à 3 reprises. Elle est aujourd'hui conseillère régionale. Claude Greff a été proposée par le Premier ministre, Edouard Philippe.

Claude Greff à l'assemblée en 2016 © Maxppp - Aurélien Morissar/IP3/Maxppp

La bâtonnière de Tours est promue officier de la légion d'honneur

Enfin Catherine Gazzeri-Rivet, bâtonnière de l’ordre des avocats de Tours est pour sa part élevée au titre d'officier de la Légion d'honneur. C'est une distinction plus élevée que Chevalier, qu'elle a obtenu en mai 2008. Elle a été proposée par le ministère de la justice. Elle a déjà été bâtonnière en 2001/2002.

Catherine Gazzeri-Rivet - Cabinet Arcole

La Légion d'honneur (fondée par Napoléon Bonaparte en 1802) est la plus haute distinction française. Elle récompense les mérites éminents rendus à la Nation. Nul ne peut demander pour soi-même un grade dans la Légion d'honneur : il faut être proposé par quelqu'un d'autre. Elle compte aujourd’hui 92.000 membres. Seule la Légion d'honneur attribuée à titre militaire donne droit à une gratification annuelle .