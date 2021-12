Indre-et-Loire : Martin Solveig, PNL, Juliette Armanet.. à l'affiche du festival Terres du Son en juillet 2022

Les organisateurs du festival Terres du Son, au domaine de Candé à Monts, viennent de dévoiler la programmation de la prochaine édition en juillet 2022. On retrouvera Kungs, Juliette Armanet ou encore PNL du 8 au 10 juillet prochain.

Le festival Terres du Son aura lieu les 8, 9 et 10 jullet 2022

Le Festival Terres du Son, qui se déroule au domaine de Candé à Monts, a dévoilé la programmation de sa prochaine édition qui se déroulera les 8, 9 et 10 juillet 2022 ! Les organisateurs annoncent Solveig et PNL, le vendredi 8 juillet.

Pour leur grand retour sur scène, les deux frères de PNL viendront pour la première fois en Région Centre.

De son côté, Martin Solveig transformera le domaine de Candé en immense Dancefloor avec ses tubes planétaires comme «Everybody», «Places» ou «Jealousy» !

Le samedi 9 juillet, les trublions moustachus de Deluxe, véritables machines à danser, seront de retour à Terres du Son pour présenter leur nouvel album !

Enfin le dimanche 10 juillet, vous pouvez retrouver Juliette Armanet. Révélée en 2018 aux Victoires de la musique, l'artiste revient à Terres du Son avec un nouvel album flamboyant et disco à souhait !

Toujours le dimanche, les festivaliers pourront retrouver Kungs et son fameux tube de l'été « Never going home ».

La billetterie sera ouverte le mardi 14 décembre à 12h. Pass 1 jour, 2 jours et 3 jours en vente exclusivement sur www.terresduson.com.

Une offre exclusive de Noël sera mise en vente mardi, dans la limite des stocks disponibles : Pass 3 jours à 75€ (hors frais de location).