Indre-et-Loire : Matthieu Chédid va se produire dans le sud-Touraine, cet été, au festival Yzeures'n'Rock

C'est un des artistes qui attire le plus de monde en concert : Matthieu Chédid -M- sera l'une des têtes d'affiche de la 16ème édition du festival Yzeures'N'Rock, en août prochain, aux côtés de Damso, de Roméo Elvis et des Têtes Raides, entre autres.

Après une édition 2021 dont l'affluence avait été réduite à 3.000 spectateurs par soir pendant trois soirs, en raison du Covid-19, le festival Yzeures'n'Rock espère à nouveau déplacer les foules, en aout prochain, pour sa 16ème édition. Les organisateurs de ce festival entièrement monté par des bénévoles, dans le Sud-Touraine, ont dévoilé ce lundi l'intégralité des noms des artistes qui participeront à cette 16ème édition : en plus de Damso, Damian Marley et Debout sur le Zinc, déjà annoncés il y a quelques semaines, Roméo Elvis, Naâman et les Têtes Raides sont programmés, mais le point d'orgue du festival sera sans doute le concert de -M-

Au foot, il faut toujours un petit poucet. Cette année, on sera le petit Poucet sur la tournée des festivals de -M-". Le co-président du festival

Matthieu Chédid avait déjà été programmé en 2020, mais la pandémie avait tout annulé. Finalement, les organisateurs d'Yzeures'n'Rock ont réussi à le convaincre de venir deux ans plus tard. Une grosse prise puisque - M - est un des artistes qui attire le plus de public en France. Sébastien Manuel est le co-président du festival : "On a déjà eu Shaka Ponk et Orelsan qui prouvent que notre festival est capable d'accueillir des gros artistes. Il faudra aussi qu'on adapte quelques parties scéniques, qu'on agrandisse la scène pour pouvoir accueillir toute l'équipe, parce que le show de -M- est un gros show, même si on ne sait presque rien dessus".

La tournée de -M- passe par des festivals qui attirent 30.000 à 70.000 personnes par soir. Avec sa limite fixée à 10 à 12.000 spectateurs quotidiens, Yzeures'n'Rock sera presque l'occasion de voir Matthieu Chédid dans un cadre intime. "Se retrouver à côté de grands festivals comme les Vieilles Charrues, c'est très valorisant mais c'est surtout très surprenant" admet en riant Sébastien Manuel, "ça fait un peu comme en Coupe de France de foot, il faut toujours un petit poucet. Cette année, Yzeures sera le Petit Poucet sur la tournée des festivals de -M-".

Billetterie sur yzeuresnrock.com. Prix : 1 jour : 34 € / 2 jours : 55 € / 3 jours : 79 €