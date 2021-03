Indre-et-Loire : mise à prix à un million d'euros pour un tableau de Monet vendu aux enchères début juin

Les collectionneurs d'Art du monde entier auront les yeux tournés vers la Touraine, le 6 juin prochain. Ce jour-là, un tableau de Claude Monet sera mis aux enchères au Château d'Artigny, à Montbazon. Mise à prix : un million d'euros. Cette huile sur toile de 60 centimètres sur 74 a été présentée ce mercredi au musée des Beaux-arts de Tours par les commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Rouillac.

Peinte en 1882, cette huile sur toile de 60x74 centimètres est en très bon état © Radio France - Boris Compain

Peinte en 1882, cette vue de de la ville de Dieppe a été vendue par la famille du peintre en 1945. Elle est ensuite été exposée aux Etats-Unis jusqu'en 1996 puis rachetée successivement par un collectionneur suisse et un japonais. C'est ce collectionneur japonais qui a contacté les Rouillac, il y a quelques mois, pour qu'ils procèdent à cette vente aux enchères. Une vraie fierté pour Aymeric Rouillac, qui tiendra le marteau le 6 juin prochain : "Depuis 2010, sur 440 tableaux de Monet vendus dans le monde, il n'y en a eu que dix vendus en France. Ce japonais, que je ne connaissais pas, fait le pari de la France, le pari de Tours et pas de New-York ou de Londres". C'est évidemment un énorme gage de reconnaissance pour la famille Rouillac, Aymeric et son père Philippe : "Nous sommes connus pour notre œil précise Aymeric, on découvre des trésors : un cendrier qui s'avère être la gourde de l'empereur de Chine que nous vendons plus de cinq millions d'euros, ou un bar qui était le coffre de Mazarin et qu'on vend plus de sept millions d'Euros. Là, c'est une reconnaissance de notre œil et de la puissance de notre marteau".

Le commissaire-priseur tourangeau Aymeric Rouillac à coté de la toile de Monet dont il organise la vente aux enchères, le 6 juin prochain © Radio France - Boris Compain

Le commissaire-priseur Aymeric Rouillac Copier

Des enchères qui pourraient s'envoler

Le tableau sera mis à prix à un million d'euros mais son prix final pourrait être beaucoup plus élevé, selon Aymeric Rouillac : "à combien se vendra-t-il? Un million et demi? Deux millions? Quatre millions d'euros? Je ne sais pas, la course est ouverte. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ce tableau reste en France. Ce sera plus facile pour les Français de l'acheter, parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer à New-York ou de payer la T.V.A à l'importation, on a fait tout le boulot pour eux. Mais c'est tout à fait possible qu'un étranger décide de le souffler au nez et à la barbe des Français pour que le tableau retourne ailleurs, je ne sais où".

Le maire de Tours invite la ministre de la Culture à venir visiter le musée des Beaux-arts

Par ailleurs, le maire de Tours a profité de cette présentation du tableau pour lancer une invitation à la ministre de la Culture, Roseline Bachelot, pour qu'elle vienne visiter le musée des Beaux-arts le 20 mars prochain. Emmanuel Denis voudrait que la ministre autorise ce qu'il appelle "des micro-visites", à cinq ou six personnes, très loin des 500 personnes que le musée des beaux-arts de Tours peut accueillir en temps normal. "Aujourd'hui, je ressens une vraie injustice" explique le maire de Tours. "Les magasins sont ouverts, les églises sont ouvertes. Maintenant il faut réouvrir les lieux culturels et commencer par les musées c'est peut-être le plus simple".

Le maire de Tours, Emmanuel Denis Copier

"On peut filtrer les entrées, on a des volumes et des espaces considérables donc il n'y a aucun risque à réouvrir les musées en respectant un protocole sanitaire". Emmanuel Denis

"On demandera aussi l'avis de la préfète, avec qui nous travaillons toujours en bonne intelligence, mais il faudrait vraiment qu'on puisse réouvrir, pour le personnel, pour les artistes qui n'en peuvent plus, et pour la population qui a besoin de l'Art, qui a besoin du beau dans sa vie pour que les choses se passent bien".