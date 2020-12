Indre-et-Loire : Ofenbach, Catherine Ringer, Vitae et Slimane à l'affiche d'Avoine Zone Groove 2021

La programmation du prochain festival Avoine Zone Groove a été dévoilée. Du 25 au 27 juin 2021, on retrouvera Catherine Ringer, Ofenbach, Skip The Use et Vitae et Slimane. Ouverture de la billetterie ce mardi.