Indre-et-Loire : où trouver la meilleure galette des rois ?

Le concours de la meilleure galette des rois se déroulait ce jeudi au Château d'Amboise en Indre-et-Loire. Six boulangeries ont été distinguées dans deux catégories.

Ce jeudi se dérouait au Château d'Amboise, et pour la cinquième fois dans ce lieu, le concours de la meilleure galette d'Indre-et-Loire. Une manifestation organisée par la Maison des Artisans Boulangers Pâtissiers du département et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Cette année, 22 boulangeries étaient en lice pour le concours présidé par un jury de 8 personnes.

Les boulangers tourangeaux avaient la matinée pour confectionner leur galette, traditionnelle aux amandes, ou une galette revisitée avec cette année le thème imposé de l'abricot. Les résultats du concours ont été dévoilés dans l'après-midi, et voici donc les résultats de l'édition 2021 :

Meilleure galette traditionnelle à la frangipane

Boulangerie Laurent, à Loches

Boulangerie "Au délices de Pierre", à Château-Renault

Boulangerie "La Cave à pain", à Saint-Martin-le-Beau.

Meilleure galette revisitée à l'abricot (thème 2021)

"Au Tours des Gourmandises", à Tours

Boulangerie Briquet, à Lignières-de-Touraine

Boulangerie "Valter et Flora", à Civray-de-Touraine

Cette année, crise sanitaire oblige, les boulangers se sont adaptés dans les formats de galette, avec une galette rétrécit à 6 parts cette année.