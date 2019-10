Indre-et-Loire : passez une nuit dans un château !

Montrésor, France

Une visite nocturne des plus beaux châteaux de notre département, ça vous tente ? Découvrir les trésors de notre patrimoine au clair de lune aussi ? Ce samedi 19 octobre au soir, c'est la première nuit des châteaux. Une centaine de châteaux dans toute la France seront ouverts pour différentes animations, dont cinq en Indre-et-Loire. C'est organisé par l'association Dartagnans.

Les visites en Indre-et-Loire

À Montbazon, une visite de la forteresse à la torche et guidée par un chevalier en armes est prévue. À Gizeux, ça sera à la bougie. Le château-monastère de La Corroirie organise un banquet magique ponctué de découvertes sur l’histoire et la pratique des alchimistes. Le château et les jardins de Villandry seront aussi de la fête. Ces visites permettent de faire venir d'autres visiteurs selon Jeff de Mareuil, le gérant du château-monastère de La Corroirie. "Toutes ces initiatives attirent un public différent", explique-t-il. Des visiteurs qui ne s’approprieront pas le château de la même manière. "Il peut y avoir du théâtre, des dîners, du cirque... Les visites nocturnes me paraissent donc tout à fait intéressantes", poursuit-il. Pour les journées du patrimoine, il a même organisé une soirée de musique techno. Chenonceau a aussi rejoint le projet.

Attention ! Pour toutes ces animations, il faut réserver avant sur le site de la nuit des châteaux.