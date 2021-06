Indre-et-Loire : petits et grands retrouvent avec bonheur les parcs d'attractions

"C'est trop génial !". Lili passe la journée à Family Park. "J'ai fait le grand toboggan d'eau, les chevaux, et le petit train", raconte enthousiaste la petite fille de 8 ans, venue avec deux copines. Le parc de Sorigny et sa quarantaine d'attractions ont rouvert ce samedi 12 juin, après plus de neuf mois de fermeture. Une réouverture permise depuis mercredi 9 juin, avec la troisième phase du déconfinement, mais le parc a décidé d'attendre le week-end, pour marquer son retour.

Retrouver le plaisir des sorties en famille

"Je joue au trampoline, à la roue, au vélo... Je m'amuse bien !", sourit Pierre, 5 ans et demi, qui n'a pas de quoi s'ennuyer. Si les petits s'amusent, les grands aussi. Dominique accompagne ses enfants et petits-enfants, pour les 10 ans de sa petite-fille. "J'ai fait la chenille, je me suis beaucoup amusée !" Elle retrouve surtout le plaisir des sorties en famille. "Depuis le temps qu'on n'a pas connu ça ! C'est agréable de voir les petits s'exprimer dans les jeux".

Les visiteurs ont pu profiter de quelques attractions nautiques, de quoi se rafraîchir avec les températures estivales du week-end. © Radio France - Chloé Martin

La météo estivale ne gâche rien. L'occasion rêvée pour Florence et ses deux enfants de revenir à Family Park. "On est venu pour la réouverture, pour que les enfants sortent dehors, plutôt que d'être devant leurs écrans. En plus, on s'est trompé de chemin, on a mis plus d'une heure pour venir, donc on était vraiment motivé !", plaisante-t-elle.

Masque obligatoire dans le parc dès 11 ans

Les clients semblent au rendez-vous, même si certaines nouvelles attractions ne sont pas encore installées. 700 personnes sont venues pour cette première journée, un bon démarrage pour Annabelle Dheilly, directrice du parc. "Je suis très satisfaite ! C'est une très belle journée et j'adore voir les gens revenir, s'amuser".

La réouverture du parc permet aussi aux 50 employés de reprendre du service. Une jauge de 5.000 visiteurs par jour est fixée, mais Family Park ne dépasse pas les 1.500 clients quotidiens. Les attractions sont régulièrement désinfectées et le masque est cette année obligatoire à partir de 11 ans. Sauf, bien évidemment, pour Ricky et Violette, les deux mascottes écureuils du parc.