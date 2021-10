Les amateurs d'objets préhistoriques ont rendez-vous à Chinon, ce mercredi 13 octobre. Plus de 3.000 objets datant du néolithique vont être mis aux enchères à l'hôtel des ventes. Des objets qui ont la caractéristique d'avoir presque tous été trouvés dans le Sud-Touraine.

Indre-et-Loire : plus de 3.000 outils préhistoriques vendus aux enchères à Chinon, ce mercredi

Plus de 3.000 outils préhistoriques vont être proposés, répartis en 233 lots. Ces outils qui ont plusieurs milliers d'années d'existence ont pratiquement tous été ramassés au Grand-Pressigny. Ce village du sud de l'Indre-et-Loire est un site connu de tous les amateurs de préhistoire, comme le rappelle le commissaire-priseur, Maitre Christophe Herbelin : "Le Grand-Pressigny est un site très connu pour avoir diffusé à cette période-là de nombreux outils en France mais aussi à l'étranger. On retrouve trace de ces outils un peu partout en Europe, notamment en Suisse, en Allemagne, etc."

Cette très rare lame de livre de beurre est estimée entre 1.200 et 1.500 euros - ©Christophe Herbelin

Au Grand-Pressigny, à la fin du 19ème siècle, il suffisait de se baisser pour trouver des vestiges de la préhistoire

Il n'y a jamais eu besoin de fouille pour réunir la collection privée vendue aux enchères ce mercredi. Elle est constituée d'objets qui sont remontés à la surface lors du labourage des champs, par exemple. Entre les années 1880 et 1940 environ, la famille de l'actuel propriétaire a ramassé plus de 3.000 objets en silex datant du néolithique, c'est-à-dire que ces outils ont été taillés entre -2.500 et - 6.000 ans avant Jésus-Christ.

"La caractéristique du Grand-Pressigny, c'est qu'on y trouvait la plupart des objets préhistoriques sans faire de fouille. Ils remontaient en surface lors des travaux agricoles, par exemple - Christophe Herbelin

Certains lots ne sont estimés qu'à une centaine d'euros, mais d'autres pièces comme des lames de couteau ou des bifaces en excellent état pourraient trouver preneur à plusieurs milliers d'euros. Le musée de la préhistoire du Grand-Pressigny va d'ailleurs tenter d'acquérir quelques objets qui manquent encore dans sa collection.

La vente aux enchères débute à 14H15, à l'hôtel des ventes de Chinon. Il est aussi possible d'y participer sur internet en s'inscrivant sur ce site.