Indre-et-Loire : pour la 4ème année, Noël s'invite dans 7 châteaux de Touraine

Indre-et-Loire, France

C'est ce samedi que débute la quatrième édition de l'opération Noël au pays des Châteaux. Une initiative qui connait un grand succès et qui est désormais décliné dans 7 lieux, avec l'arrivée du château de Villandry. Chacun décline cette année encore Noël sur un thème particulier.

Noël familial à Villandry

Le dernier arrivé dans cette opération propose un Noël en famille au cœur des jardins, dans la plus pure tradition de Noël avec des feux de cheminée, des tables dressées pour les repas de fête. Il y aura aussi un hommage aux premiers propriétaires l'espagnol Joachim Carvallo et son épouse américaine Anne Coleman. Les jardins qui font la renommée de Villandry seront également présents grâce aux compositions florales et à la forêt enchantée créé dans le château.

Noël au château de Villandry - ©Château de Villandry

L'Histoire au pied du sapin à la forteresse de Chinon

Au pied des sapins, dans la forteresse de Chinon, les visiteurs feront un voyage dans le temps des jeux et jouets du XXième siècle que l'on retrouvera dans plusieurs salles du Logis royal. La forteresse a également signé un partenariat avec le fabricant de jouets Corolle. Les enfants auront aussi cette année le droit de jouer avec certains des jouets exposés. Dans la chambre du Roi, un magnifique sapin en boules de verre soufflé rouges du designer Verart, viendra créer le décor de Noël.

Noël à la Forteresse de Chinon - ©Forteresse de Chinon

Azay-le-Rideau propose un Noël gourmand

Le château sur l'Indre continue de régaler ses visiteurs sur le thème de la gourmandise avec la participation cette année d'une artiste qui chine de la vaisselle et des porcelaines pour les installer sous forme de pyramides. Une forêt de sapins sera également installée dans le château où, au détour de quelques branches, les touristes découvriront des cuisiniers et des cuisinières grandeur nature. Ce sera aussi une visite olfactive puisque la cannelle, les épices ou encore les agrumes agrémenteront les déplacements dans les salles du château.

Noël au château d'Azay-le-Rideau - ©C Danielou

Les trésors de Noël au château de Langeais

La lumière sera encore l'atout-majeur cette année de ce Noël au temps du Moyen-Age au château de Langeais. La table du festin sera bien évidemment dressée avec notamment les faisans mais aussi un somptueux paon reconstitué de ses plumes. Dans les chambres, des parures luxueuses pourront être revêtues pour célébrer ce Noël de Seigneurs du Moyen-Age.

Noël au château de Langeais - ©Château de Langeais

Casse Noisette à la Cité royale de Loches

Ce sera le deuxième année pour la Cité royale de Loches que Noël s'invite au château et comme l'an passé, ce sont les contes qui seront à l'honneur avec cette année dans plusieurs salles du Logis royal mais aussi au Donjon une illustration du conte d'Hoffmann : Casse-Noisette . Son titre original : Casse-noisette et le Roi des souris publié en 1816, raconte l'histoire du jouet de Noël favori de la jeune Marie. Le Casse-Noisette qu'elle vient de recevoir, s'anime pendant la nuit. Après avoir vaincu le diabolique roi des souris, Casse-Noisette emmène la fillette dans un royaume magique peuplé de poupées.

Noël à la Cité royale de Loches - ©Cité royale de Loches

Des ours 100% français pour le Noël du château d'Amboise

Noël, rêves d'enfance : le roi Nounours fera revivre l'histoire de ce château aussi appelé château des enfants ou des petits princes. C'est là en effet sur les bords de Loire que les futurs rois Charles VIII et François 1ier passent leur jeunesse et qu'ils célèbrent évidemment les fêtes de la Nativité. Et pour accompagner les visiteurs, c'est l'entreprise "Les Petites Maries" l'un des derniers fabricants d'ours en peluche en France qui a proposé des dizaines d'ours et d'oursons de toutes tailles et de toutes couleurs ! Deux couturières de cette entreprise - installée à Amboise avant de se délocaliser à Châteauroux (Indre) - viendront le 27 décembre après-midi coudre des ours devant les visiteurs pour leur faire découvrir ce savoir-faire français.

Noël au château royal d'Amboise - ©S Buchwalder

Les animaux fantastiques au château de Chenonceau

Au château de Chenonceau, la Renaissance est toujours à l'honneur et plus particulièrement la Reine Catherine de Médicis dont le château célèbre cette année les 500 ans de sa naissance. Le thème retenu pour cette année : les animaux fantastiques ! et pour ces fêtes de fin d'année, c'est Jean-François Boucher le scénographe floral du château qui a mis tout son talent de meilleur ouvrier de France pour allier le végétal et les animaux si chers à Catherine de Médicis. Dans la grande galerie sur le Cher, les visiteurs pourront notamment admirer un immense sapin de plus de cinq mètres de haut et de 4 mètres d'envergure décorés de 3500 pièces dont 450 reproductions d'oiseaux. Vous pourrez découvrir, comme lors de la Renaissance, tout un bestiaire extraordinaire et des végétaux exotiques tels que les faisans argentés du Pérou ou encore les ananas, les orchidées ou les grenades.