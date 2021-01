Indre-et-Loire : privés de compétitions, les sportifs du dimanche commencent à trouver le temps long

Football, rugby et tant d'autres disciplines sportives...depuis bientôt un an les compétitions sportives de toute nature de déroulent au compte-gouttes, de quoi agacer celles et ceux qui ont pris une licence dans un club en Touraine ou ailleurs. Depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier, le petit club de football de l'AS Nazelles-Négron près d'Amboise a perdu entre 30 et 40% de licenciés pour s'établir à ce jour à 145. Les joueuses et joueurs ont le sentiment d'avoir payer une licence pour rien explique Guy Barbier le secrétaire du club : "_c'est frustrant car lorsque l'on prend une licence c'est un peu pour faire de la compétition_, les joueurs sont fatigués de cette situation, j'ai peur que nous perdions encore des licenciés."

Que vont devenir certains petits clubs ?

Guy Barbier redoute que des clubs finissent par mettre la clé sous la porte : "_Il n'y a plus rien qui rentre dans les caisses_, moins de licences, plus de recette buvette, plus aucune manifestations qui font vivre nos associations (lotos, bals, vide greniers). Sur le premier confinement, nous avons perdu entre 15 et 20 000 euros, nous en sommes à plus de 10 000 sur le deuxième sur un budget d'un peu plus de 50 000 euros. On commence sérieusement à piocher dans les réserves du club."

Et que dire des sports individuels ?

Si l'on peut courir, faire du vélo au quotidien, ceux qui se sont fixés des objectifs en s'entraînant tout au long de l'année pour préparer des courses à pied, triathlons et autres, ont eux aussi pris un coup au moral. Yorick Feillault est éducateur sportif en Touraine mais il est aussi triathlète, adepte d'épreuves redoutables comme celle de l'ultra trail :"Je devais faire celui du Mont Blanc, faire le tour du glacier, une course de 90kms, je m'y étais préparé, elle a été annulée. _je dois me mettre des coups de pieds aux fesses le matin pour aller m'entraîner_, me dire que je ne vais pas lâcher, c'est de plus en plus dur de garder sa motivation quand il n'y a pas d'échéance." explique ce triathlète trentenaire.