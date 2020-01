Indre-et-Loire : Tryo en concert à Montlouis pour sauver un festival autour du handicap

Montlouis-sur-Loire, France

Le groupe Tryo est en concert jeudi 16 janvier à Montlouis-sur-Loire, à l'espace Ligéria. Il n'y a plus une seule place en vente. Le concert est "archi-complet" dit l'organisation, avec près de 1.500 personnes. Le groupe fait désormais parti des grosses têtes d'affiche de la scène musicale française, avec par exemple un concert à Paris-Bercy le 13 mars. Alors, pourquoi ce passage à Montlouis? Parce que le groupe vient aider l'association "Autrement dit", une association qui prône un autre regard sur le handicap et une accessibilité pour tous.

Tryo, parrain du festival Autrement dit

L'association avait créé un festival en 2017 (Tryo était venu, et était d'ailleurs le parrain). Grosse réussite pour la première édition. La deuxième édition à la Pentecôte 2019 n'avait pas eu le même effet, avec un déficit de 78.000€. Pour sauver l'association, Tryo revient donc en concert. "Il vient prêter main forte pour redresser la barre" explique l'une des responsables Sonia Pareux. Preuve de l'action en faveur du handicap, le concert de Tryo aura un dispositif très particulier. Les paroles seront traduites en langue des signes, des gilets vibrants seront à disposition pour les personnes sourdes et malentendantes, à disposition aussi des colonnes vibrantes et lumineuses, des casques seront prêtés pour les personnes atteintes d'hyperacousie, et un espace sera aussi réservé pour les personnes en fauteuil.