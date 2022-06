Indre-et-Loire : un camping relooké comme celui de la série Camping paradis

Partir en vacances en camping dans un décor de série : celui de Camping paradis diffusée depuis 2006 sur TF1 C'est la transformation que vient de faire le camping L'Arada Parc situé à Sonzay en Indre-et-Loire. Ouvert depuis près de 20 ans, les propriétaires ont décidé cette année de rejoindre la franchise Camping paradis, lancée il y a trois ans et qui compte aujourd'hui 75 campings en France.

De nouvelles animations

"Des quizz, des karaokés..." Juliette est séduite par les animations du camping L'Arada parc, mais tout particulièrement par "la fiesta, boum boum, la danse de Camping paradis !" Cette saison ce sera l'une des nouvelles animations à l'image de celles de la série, proposées par des animateurs formés par la franchise. Le camping a également changé de look, sur sa signalétique mais aussi les vêtements des employés vêtus en bleu comme dans la série.

La signalétique du camping a été changée pour ressembler à celle de la série Camping paradis. © Radio France - Solène Gardré

"On a été démarché depuis de nombreuses années par plein de groupes, mais c'est seulement cette année qu'on a été séduit par Camping Paradis", explique Amandine Avril, l'une des co-gérante. Ses parents, Thérèse et Jacky, ont ouvert le camping en 2001 et n'avaient jamais rejoint une franchise. "Le camping a toujours très bien marché", explique Amandine Avril, "mais on aime l'image chaleureuse et familiale qu'évoque la série."