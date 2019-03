Indre-et-Loire : un chèque de 32.045 euros remis à la Ligue contre le cancer

Saint-Cyr-sur-Loire, France

Le Dîner de Chefs organisé à L’escale à Saint-Cyr-sur-Loire, mardi 19 mars au profit de la ligue contre le cancer a été un succès. Il a permis de récolter 32.405 euros. le chèque a d'ailleurs été remis à la Ligue au cours de cette soirée où étaient présents 220 convives. Le repas a été élaboré par plusieurs grands noms de la cuisine et de la pâtisserie en Touraine : Olivier Arlot, de O&A, Frédéric Arnault, de la Maison Tourangelle, Dider Edon, des Hautes Roches, Nicolas Léger, Pâtissier-Chocolatier et François Chevalier, traiteur.

Cette soirée de bienfaisance a été réalisée grâce à une chaîne de solidarité comprenant les cuisiniers, les viticulteurs et les fournisseurs de produits, sans oublier le partenariat avec la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire.

La manifestation est organisée tous les 2 ans.