Indre-et-Loire : un couple de Chambon dans l'émission de TF1 "Bienvenue chez Nous" ce mercredi

Nina et Jean-François feront découvrir leur maison d'hôtes ce mercredi 20 Février dans l'émission Bienvenue chez Nous sur TF1. Lui est agriculteur, et elle est une ancienne infirmière, d'origine ukrainienne.

Chambon, France

Un nouveau couple de tourangeaux sera à la une de l'émission "Bienvenue chez Nous" mercredi 20 Février sur TF1 (8ème saison). Il s'agit de départager 4 couples, gérants de gîtes ou chambres d'hôtes, à travers différents critères comme l'attrait touristique et pittoresque du lieu, la cuisine, l'accueil, la décoration, les animations, les chambres, et bien sûr la capacité du couple à s'occuper de leurs hôtes. Ce mercredi donc, Nina et Jean-François, respectivement 39 et 56 ans, feront découvrir leurs chambres d'hôtes créées dans un ancien moulin rénové dans un style romantique. Il s'agit du "Moulin d’Amour" à Chambon.

Dans le document de présentation fourni par la production de l'émission, on apprend que cela fait une dizaine d’année que Jean-François, agriculteur de la région, a fait la rencontre de Nina, d’origine ukrainienne, à l’époque infirmière dans un cabinet dentaire. Le coup de foudre est immédiat et Nina vient s’installer à la ferme. Depuis, Jean-François et Nina se sont mariés et ont eu une petite fille de 7 ans. Il y a 2 ans, les parents de Jean-François leur lèguent une partie du domaine familial : Jean-François et Nina se lancent alors dans des travaux qui durent un an.

Leur maison d'une surface de 250 m2 propose 4 chambres d'hôtes. La propriété compte une piscine chauffée, une petite plage, une aire de jeux pour enfants : trampoline, toboggan, balançoires et maisonnettes avec jeux. Le prix de la chambre est de 80 à 90 euros la nuit / 2 pers, petit-déjeuner inclus.



Face à eux, il y aura 3 autres couples en compétition. Un couple de Mayenne, un autre des Alpes-de-Hautes-Provence et enfin un couple des Alpes-Maritimes. L'émission est connue pour le franc-parler de certains participants. Heureusement, on compte aussi des messages bienveillants et encourageants. Diffusion, mercredi 20 Février 18h15.