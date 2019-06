Indre-et-Loire : un livre de Rabelais adjugé 490.000 euros lors d'une vente aux enchères exceptionnelle

Montbazon, France

C'est un record pour un livre de François Rabelais. L'un des dix derniers exemplaires du premier roman de l'auteur tourangeau, de 1542, a été adjugée 490.000 euros ce dimanche au château d'Artigny à Montbazon lors de la prestigieuse vente de la Maison Rouillac. Dans cet ouvrage de 11 cm sur 7 on trouve deux textes majeurs, "Pantagruel" et "Gargantua".

Cette vente exceptionnelle, presque irrationnelle, se situe bien au delà des enchères habituelles et qui donc pose question, d'autant qu'il y a une dizaine d'années le même petit ouvrage de poche s'était vendu chez Christie's à Londres 125.000 euros mais en bien moins bon état. Ce petit livre était jusqu'à présent depuis plusieurs générations dans une famille du secteur de Loches, jusqu'au jour où il a été proposé à le vente par un libraire de Chartres. Pour le Tourangeau Jean Paul Veyssière, spécialiste des livres anciens et qui a expertisé cette exemplaire, la spéculation dans ce type de vente ne fait guère de doute. C'est évident qu'il y a une spéculation, et comme toute spéculation c'est irrationnel. Certains livres du 19ème ne valaient pas grand chose et les prix maintenant s'envolent.

Un bronze de 2 panthères signé Bugatti a été adjugé à 1 million d'euros

Lors de cette vente exceptionnelle, un bronze de 2 panthères signé Bugatti (Rembrandt Bugatti, le frère d'Ettore Bugatti, le constructeur automobile) a été adjugé à 1 million 100.000 euros. Par ailleurs, le premier dessin de Paul Gauguin réalisé lorsque le peintre avait 17 ans, à l'époque où il était élève à Orléans, est parti pour 80.000 euros.