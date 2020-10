Indre-et-Loire : un médaillon donné par Louis XIV vendu à 500.000 euros

Lors d'une vente aux enchères aux château d'Artigny à Montbazon, un médaillon de Louis XIV a été vendu 500.000 euros ce dimanche 4 octobre. Le Roi Soleil l'avait offert à un corsaire de Saint-Malo en 1696 pour le récompenser et c'est aussi un corsaire malouin qui en a fait l'acquisition.

Une vente exceptionnelle à un prix exceptionnel a eu lieu ce dimanche 4 octobre au château d'Artigny de Montbazon, en Indre-et-Loire. Un médaillon orné de diamants qui avait été offert par Louis XIV à un corsaire de Saint-Malo, au 17ème siècle, a été vendu 500.000 euros à un autre corsaire de Saint-Malo. La vente était organisée par la famille Rouillac, Philippe et Aymeric, le père et le fils étaient présents.

À l'époque, le Roi Soleil avait récompensé Alain Porée, le corsaire en question, car il avait repoussé deux fois d'affilée les Anglais qui étaient aux portes de Saint-Malo. Sa famille a toujours gardé le médaillon et cela pendant 335 ans. Pourtant la famille vend ce médaillon pour s'assurer que son illustre aîné ne tombe pas dans l'oubli : "Il est largement oublié depuis tout ce temps et on voulait remettre en lumière ce personnage emblématique de Saint-Malo", explique un descendant qui a fait le déplacement en Touraine.

Le médaillon reste donc en Bretagne et la boucle est bouclée car c'est donc un corsaire malouin, ancien chef d'entreprise de panneaux solaires, qui en a fait l'acquisition. Entre les panneaux solaires et le Roi Soleil, il n'y a qu'un pas.