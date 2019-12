Indre-et-Loire : une Maison des régions à la sauce Agnès b. pourrait voir le jour à Villaines-les-Rochers

Villaines-les-Rochers, France

Agnès b. s'intéresse de très près à la Touraine. Cela fait des années que la célèbre créatrice de mode parisienne parle de son idée de voir naître un peu partout en France des "Maisons des régions" où différents savoir-faire artisanaux pourraient être exposés au public. Jusqu'ici pourtant, cette idée était restée lettre morte, mais les choses pourraient changer. La première "Maison des régions" à la sauce Agnès b. pourrait en effet voir le jour à Villaines-les-Rochers, capitale de la vannerie, tout près d'Azay-le-Rideau.

A l'origine, une simple discussion informelle entre deux femmes

Tout est parti d'un déjeuner de travail sur le mécénat qui a eu lieu au printemps dernier à Paris. A cette occasion, Agnès b. parle à Fabienne Colboc de son idée de Maison des régions. La députée du Chinonais pense alors à Villaines-les-Rochers, et à son expertise sur la vannerie. Agnès b. est séduite. Sébastien Ruiz est le secrétaire général du Fonds de dotation Agnès b. _"On parle quand même d'une commune qui a environ 1000 habitants et qui a pourtant entre 60 et 70 personnes qui sont sur un même savoir-faire, c'est énorme_. Il y a aussi d'autres savoir-faire puisqu'on a parlé de ferronnerie d'art aux alentours. Il y aurait donc possibilité d'agglomérer toutes les qualités pour en faire un passage intéressant pour les touristes français, européens et internationaux".

"Tout reste à construire" - Fabienne Colboc, députée du Chinonais

Pour Fabienne Colboc, l'objectif est clair. C'est de proposer autre chose aux touristes. "Villaines-les-Rochers, c'est à 7 kilomètres d'Azay-le-Rideau, donc l'idée c'est aussi d'aller plus loin qu'Azay-le-Rideau, faire une proposition de circuit, partir d'Azay-le-Rideau et autour. Après tout est à construire".

Chez Agnès b en effet, on ne parle même pas de projet, mais d'idée. Deux réunions ont déjà eu lieu. Il reste à tout écrire dit Fabienne Colboc, et puis aussi à trouver des financements publics. De son côté Agnès b. serait là pour aider à la conception et à la structuration du projet. Dans le meilleur des cas, Fabienne Colboc dit espérer une ouverture de cette Maison des régions courant 2020. Cette structure pourrait d'ailleurs voir le jour dans l'espace culturel de la commune. Agnès b. devrait se rendre sur place, à Villaines les Rochers, en début d'année prochaine.