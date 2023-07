Indre-et-Loire : une météo peu favorable pour les campeurs de La Loire à Vélo

Entre alternance de pluie, d'éclaircies et de bourrasques de vent, les touristes de La Loire à Vélo qui ont opté cette saison pour le camping sous la tente s'attendaient à une autre météo en venant en Touraine. Au camping Les Acacias à la Ville-aux-Dames (situé à 150m du parcours), on commence à avoir l'habitude d'accueillir les cyclistes pour une nuit. Le plus souvent, ces adeptes de La Loire à Vélo sont équipés très souvent de leur toile de tente ce qui fait dire Frédéric Wiard, le gérant de l'établissement, qu'ils relancent à leur façon les joies du camping : " La Loire à Vélo cela redynamise le camping léger, cela ramène une clientèle qui dort sous la tente. On a en moyenne entre quarante et cinquante cyclistes tous les soirs".

Comme tous les matins ici, les premiers à quitter le camping sont les cyclistes. Olivier est parti d'Alsace il y a une semaine. Avant de reprendre la route, c'est l'opération séchage : "Sur le fil, je fais sécher la tente à cause de la rosée du matin. Cela fait une semaine que je suis sur la route, j'ai pris quelques saucées, je me suis donné comme objectif de faire 110km par jour mais le vent de face, çà vous ralenti énormément".

La toile de tente d'Olivier en mode "séchage". Parti d'Alsace il y a une semaine, il dit "subir" le vent de face depuis Nevers. © Radio France - jean Lebret

Si certains reconnaissent aimer la chaleur, certains autres préfèrent rouler plus au frais. C'est le cas de Stéphanie qui partage ses vacances à vélo avec son papa. Il faut juste prévoir explique la jeune femme : "Un peu de doudoune et du marcel, les deux, dit-elle en riant. On fait l'oignon, on met des couches et on les enlèvent au fur et à mesure. Nous avons quand même repoussé de deux jours notre départ en raison de la météo".

Stéphanie et son papa Alain presque prêt pour le départ... © Radio France - Jean Lebret

Pour leur part Monique et Loïc, tous deux retraités Bretons, ont trouvé une astuce pour sillonner les routes à vélo et peu importe le climat : "C'est le temps qui nous guide, cela fait onze ans que l'on fait çà, on laisse la voiture quelque part (en l'occurrence au camping) et on revient une quinzaine de jours après. Là on va jusque Nevers et on reviendra par le Cher pour ensuite récupérer la voiture".

De l'aveu de Frédéric Wiard le responsable du camping Les Acacias, la fréquentation de son établissement est en légère baisse par rapport à l'an dernier mais la saison est loin d'être terminée explique le gérant.