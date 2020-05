Déconfinement : une trentaine de sites touristiques vont pouvoir rouvrir en Centre-Val-de-Loire dès lundi

Excellente nouvelle pour le tourisme en région Centre-Val-de-Loire. Après près de deux mois de confinement, la région a annoncé ce vendredi 8 mai qu'une trentaine de sites touristiques vont pouvoir rouvrir leurs portes à partir de ce lundi 11 mai. Ces monuments sont tous signataires du référentiel régional, qui garantit les conditions sanitaires pour les visiteurs ainsi que pour ceux qui les accueilleront.

Cela fait notamment suite, selon le président de la région François Bonneau, à l'envoi, lundi 4 mai, d'une lettre écrite avec Stéphane Bern, Chargé de Mission Patrimoine en péril et Ambassadeur de « Viva da Vinci 2019 » et des Nouvelles Renaissance(S) en Centre-Val de Loire pour appeler le Président de la République à rouvrir rapidement des sites touristiques de la région.

Pour l'instant l'Indre-et-Loire est le seul département de la région a avoir prononcé ces autorisations. "On était beaucoup dans des jardins" explique Corinne Orzéchowski la préfète d'Indre et Loire. "Souvent dans les châteaux on peut très facilement faire des visites à dix. Nos frontières sont fermées donc nous n'auront pas de touristes étrangers et les gens n’ont pas le droit de faire plus de 100 kilomètres donc à partir du moment où les exploitants me demandent de rouvrir et ont signé le protocole travaillé avec le conseil départemental et le comité du touriste j'ouvrirai" explique-t-elle tout en précisant que la police et la gendarmerie feront des contrôles.

"Si nous nous apercevons que les gestes sanitaires ne sont pas respectés, je fermerai", Corinne Orzéchowski.

Voici la liste des monuments autorisés à rouvrir par la Préfecture d’Indre-et-Loire :

Le château du Clos Lucé

Le château Royal d’Amboise

Le Domaine royal de Château gaillard

La Pagode de Chanteloup

Le Parc des mini-Châteaux Val de Loire

La Réserve de Baumarchais les Grands Gibiers en Safari Train

Le Château de l’Islette

Le Musée Maurice Dufresne

La Vallée troglodytique des Goupillères

La Cave de la Dive Bouteille – Château de Montpoupon

Le Château de Valmer

Clic’Lac par aventure

Le Château de Chenonceau

La Forteresse royale de Chinon

Le Château de Champchevrier

Le Château de Gizeux

Le Château de la Guerche

Le Prieuré de Saint-Cosme, demeure de Ronsard

Le Château et parc de Langeais

Le Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny

Le Château et Jardins du Rivau

La Carrière Troglodytique de Vignemont

La Cité royale de Loches

Le Grand Aquarium de Touraine

La Forteresse de Montbazon

Le Château de la Bourdaisière

Le Château de Montrésor

Le Domaine de Candé

La Cave de la Sibylle

Le Château d’Ussé

Le Musée Balzac, château de Saché

Saint Benoit Aventure

Les Grottes Pétrifiantes de Savonnières-Villandry

Le Musée Rabelais-La Devinière

Gadawi park nord

Le Château et les Jardins de Villandry

Le Château de Jallanges

Les préfets des autres départements de Centre-Val-de-Loire pourraient également décider de la réouverture de sites touristiques en signant le référentiel régional prochainement selon la région.