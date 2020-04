Indre-et-Loire : visite virtuelle des monuments et musées du département

Confinement oblige, les sites et monuments du département d'Indre-et-Loire restent inaccessibles aux tourangeaux confinés ! Comme d'autres monuments et musées nationaux, le Conseil départemental a mis en ligne des liens qui - via Internet - vous emmèneront en ballade sans bouger de la maison.

Les monuments et musées du Département vous proposent donc des découvertes sonores, visuelles, ludiques et culturelles. Une ballade à distance » dans l’univers unique de chacun de ces sites patrimoniaux pour changer d’air et se préparer à les (re)découvrir !

La Forteresse de Chinon et la Cité Royale de Loches proposent des visites virtuelles 360° et des expositions de leurs collections à travers notamment de trois femmes qui ont marqué leur histoire : Jeanne d’Arc à Chinon, Anne de Bretagne et Agnès Sorel à Loches.

le Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny propose lui aussi une visite virtuelle : il y a 5000 ans, les premiers artisans tailleurs de pierre, entre Touraine et Europe occidentale. Alors qu’au Paléolithique, le savoir-faire des chasseurs-cueilleurs et tailleurs de pierre, avait déjà permis la fabrication d'outils et d'armes, ce savoir-faire se transforme en véritable artisanat spécialisé à la fin du Néolithique dans le sud-Touraine et le nord du Poitou. Exposition visible sur le site de l’Association des musées de la Région Centre.

Les maison d'écrivains, Rabelais, Ronsard ou Balzac, véritables ambassadeurs de Touraine, sont également à retrouver ou à découvrir sur différents sites Internet :

La chambre de Balzac au Château de Saché - ©Stevens Fremont

Musée Balzac – Château de Saché pour participer à l'opération #jelisbalzac

Musée Rabelais – La Devinière : Pour écouter à distance ce parcours sonore "un paysage à l'écoute" il vous faudra télécharger l'application "Baludik"

Prieuré Saint-Cosme – Demeure de Ronsard : il s'agit là d'écouter et de lire des poèmes de Ronsard et des extraits de la scénographie du Prieuré

le Prieuré de Saint Cosme, dernière demeure de Ronsard - ©JC Coutand

Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur un lien unique sur le site du Conseil départemental d'Indre-et-Loire https://www.touraine.fr/actualites/detail/decouverte-monuments-et-musees-du-departement.html