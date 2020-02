Indre-et-Loire : Vitaa et Slimane, Catherine Ringer ou Bob Sinclar à l'affiche du 21e Avoine zone groove

Avoine, France

Très belle affiche pour la 21e édition du festival Avoine zone groove.

Cette année les organisateurs jouent la carte de l'éclectisme.

Un lancement électro, pop rock le vendredi 26 juin avec Bob Sinclar et le groupe de rock français Skip the Use.

Le samedi 27 juin, Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko. Pour ce qui est de la musique ethnique la chanteuse malienne Fatoumata Diawara sera de la partie.

Le dimanche 28 juin, le groupe Arcadian et Vitaa et Slimane seront sur scène.

La billetterie ouvre le 17 février sur www.avoinezonegrouve.fr.