Indre-et-Loire : voyage au Moyen Âge avec les joutes équestres du château du Rivau

Le seigneur de Langeais affronte le seigneur du Rivau. Le château du Rivau propose ce week-end du 14 et 15 août, les joutes équestres, un tournoi de chevaliers, pour la 12e édition. Une attraction qui attire et intrigue petits et grands venus se précipiter, avec leurs pass sanitaire, malgré un samedi très ensoleillé. "Les enfants voulaient surtout voir les chevaux et adorent les chevaliers" s'impatiente Anna, habitante de Savigny-en-Véron.

Un spectacle passionnant

Ce tournoi où mélange épreuves d'adresse et lances courtoise passionne les foules. Les armures des chevaliers intriguent, "déjà qu'on a super chaud, je ne sais pas comment ils font" rigole Romain, venu de région parisienne avec sa femme et ses enfants. Ces joutes équestres ont tenu en haleine Boris qui voit là un spectacle "très bien organisé et très didactique. C'est très intéressant pour les enfants et les adultes". Peu importe la victoire pour le chevalier du Rivau à ce tournoi du samedi matin, ce qui compte pour lui c'est d'avoir retrouvé du public, "nous les gens du spectacle, ça nous manque le public. Retrouver ces moments-là avec autant de monde, c'est un énorme plaisir" se réjouit Florent de Verdun, de son nom de chevalier.

Autres activités médiévales

C'est l'association Chevalerie Initiatique, implantée dans l'Eure, en Normandie, qui se charge des joutes équestres. Ce sont eux les spécialistes des tournois médiévaux. D'autres compagnies proposent également plusieurs animations médiévales autour du campement, comme un marché, de l'initiation au combat à l'épée et autres spectacles itinérants. La compagnie A Tours de Rôles, passionnée par l'histoire du d'antan, accompagne en chanson l'évènement et propose ateliers "sportifs" et sur l'histoire du Moyen Âge.