Indre : Gargilesse, futur "village préféré des Français" ?

Gargilesse, dans l'Indre, participe au concours télévisé "le village préféré des Français" sur France 2. Les habitants se préparent pour la diffusion de l'émission, des affichettes ont été collées dans la commune pour appeler à voter.

Ils sont 13 villages à concourir pour "le village préféré des Français" cette année. La commune de Gargilesse, dans l'Indre, a été choisie pour représenter la région Centre-Val de Loire. L'émission télévisée, présentée par Stéphane Bern, est diffusée le mardi 13 juin à partir de 20h50 sur France 2. Le résultat des votes des téléspectateurs sera dévoilé en direct.

Des affichettes partout dans le village

Le tournage du reportage de huit minutes avait eu lieu au mois d'avril, dans les rues du village. Les habitants sont fiers d'avoir participé à cette expérience. "Notre village est le plus beau, parce qu'il est noyé dans la nature. On fait deux pas, et on est tout de suite dans un bois", décrit Michel. "Partout, c'est beau", s'extasie Jean-Claude, "on a le plus beau village de France, on s'y plaît et on est heureux !".

Des affichettes ont été installées aux quatre coins du village. © Radio France - Justine DINCHER

"C'est mon village préféré, puisque c'est le mien !"

Jeannine, 86 ans, a passé une grande partie de sa vie à Gargilesse. La doyenne du village ne doute pas des capacités de Gargilesse à se distinguer lors de ce concours : "c'est un petit peu exceptionnel Gargilesse ! C'est difficile de dire que mon village ne me plaît pas... C'est mon village préféré, puisque c'est le mien ! (rires)"

Le château et l'église de Gargilesse. © Radio France - Justine DINCHER

Missia et Franck Ferrand comme ambassadeurs

Dans le reportage diffusé mardi soir, Missia participe à la visite de Gargilesse. Cette jeune habitante de 23 ans a été choisie par l'équipe de tournage pour être en quelque sorte l'ambassadrice du village, aux côtés de l'animateur-historien, Franck Ferrand. "C'était une super expérience, j'ai adoré", raconte Missia, "j'ai emmené la caméra un peu partout... L'équipe a beaucoup apprécié, notamment le côté rustique et le côté naturel des lieux".

Missia et son papa Michel, devant le château de Gargilesse. © Radio France - Justine DINCHER

13 communes en compétition

Le résultat du concours sera dévoilé mardi soir, en direct, sur France 2. 12 autres villages participent à cette compétition (une commune sélectionnée pour chaque région) : Bellême en Normandie, Bèze en Côte-d'Or, Kaysersberg dans les vignobles d'Alsace, La Garde-Adhémar dans la Drôme, Lagrasse dans l'Aude, La Roque-Gageac en Dordogne, Lourmarin dans le Vaucluse, Moncontour dans les Côtes-d'Armor, Montchauvet dans les Yvelines, Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique, Sant’Antonino en Corse et Saint-Valery-sur-Somme dans la Somme.

L'an dernier, c'est le village de Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, qui l'avait emporté.

Des panneaux ont été installés à l'entrée de la commune. © Radio France - Justine DINCHER

