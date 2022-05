Indre : l'autel de l'église de Fontgombault en restauration, une aide en ligne pour aider au financement

Il a vu passer la Révolution Française et plusieurs guerres : l'autel de l'église paroissiale Saint-Jacques, à Fontgombault, va être restauré pendant plusieurs semaines. "L'autel a besoin d'un coup de neuf parce qu'il est crasseux" concède la 1ère adjointe au maire, Marie Bossu. "Il a des traces de bougies, des insectes ont attaqué le bois, et l'humidité n'arrange pas les choses."

Un autel qui date du 17e siècle

Des travaux d'environ cinq semaines ont donc débuté le lundi 9 mai. Ils sont réalisés par des artisans locaux, dont une restauratrice spécialisée, Sabine de Freitas, du conservatoire Muro dell'Arte.

L'autel est composé de deux parties, qui dateraient de deux époques différentes. La partie supérieure serait vieille de près de quatre cent ans, la supérieure date du 19e siècle. "La partie délicate de l'intervention, c'est que c'est un ensemble qui a été très, très bien fixé" souligne la restauratrice. "Il ne peut pas être démonté et transféré en atelier. Il va falloir travailler in-situ et donc aménager des zones pour pouvoir travailler un peu en hauteur."

"Notre but n'est pas de refaire un autel tout neuf"

Les premier devis pour remettre en état cet élément de patrimoine remontent à 2001. "Nous avons repris le dossier il y a trois ou quatre ans" poursuit Marie Bossu. "C'est le devoir de la paroisse et de la mairie de transmettre, de garder en état ce morceau de patrimoine pour que d'ici 50 ans, il soit toujours là."

L'idée est de faire une restauration "timide" détaille Sabine De Freitas. "Notre but n'est pas de refaire un autel neuf. Il a une histoire à raconter cet autel, donc il faut qu'il reste avec son histoire. Il faudra respecter le travail de l'artiste au départ."

La partie haute de l'autel daterait de la fin du 17e siècle. © Radio France - Xavier Ponroy

"On ne se sent absolument pas l'âme d'artiste" avance la restauratrice. "Le mot restaurateur est sympathique, mais en fait, on se sent médecin. C'est à dire que pour nous, chaque objet ou chaque peinture monumentale est un patient qu'on doit traiter. C'est pour ça qu'on diagnostique, et qu'on doit trouver le meilleur traitement pour qu'il continue à vivre."

Le but, c'est que l'autel continue à traverser le temps avec quelques cicatrices. C'est avec beaucoup d'humilité que l'on va intervenir - Sabine De Freitas, restauratrice spécialisée

Une restauration à près de 27 000 euros

Une telle restauration a un coût : 26 872 euros. La somme est prise en charge par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (8957.54 €), le Conseil Départemental (7837.85 €), la commune de Fontgombault (6718.15 €), la Région (2239.38 €). Une souscription de la Fondation du Patrimoine a également aidé (1119.70 €). Il est toujours possible de faire des dons sur le site internet de la Fondation en cliquant ici.