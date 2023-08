Indre : la réserve zoologique de la Haute-Touche séduit de nombreux visiteurs

La réserve zoologique de la Haute-Touche allie tourisme de qualité et des missions de protection et de conservation

Cet été, le parking de la réserve zoologique de la Haute-Touche est souvent plein. Mais on peut rapidement s'isoler dans les allées et les petits chemins du site qui s'étend sur plus de 400 hectares. Ce sont ces grands espaces que de nombreux visiteurs, de l'Indre ou d'autres départements, viennent chercher. "On n'est pas les uns sur les autres, on n'a pas l'impression d'une forte affluence", se réjouit Sandrine. Elle enfourche son vélo et poursuit sa balade. D'autres privilégient la marche à pied et certains roulent dans des petites voiturettes électriques.

Un magnifique panda roux à la réserve zoologique de la Haute-Touche © Radio France - Jérôme Collin

Jusqu'à 1.000 visiteurs peuvent se presser quotidiennement sur le site situé entre Azay-le-Ferron et Obterre. "Même si la météo est un peu en dent de scie cet été, la saison se passe très bien, les visiteurs sont au rendez-vous", explique Anthony Ciréfice, le directeur de la Haute-Touche depuis mars 2023. À ce rythme, le record des 67.000 visiteurs en 2022 devrait être battu. "Nos missions principales restent l'éducation, la recherche et la conservation mais on mise aussi sur l'attractivité pour que les visiteurs viennent et aient envie de revenir", ajoute-t-il.

Envie de faire une sieste comme ce capybara ? On vous comprend, nous aussi on en a très envie ! © Radio France - Jérôme Collin

C'est ce savant mélange qui séduit autant les touristes ou les locaux. "Les panneaux donnent beaucoup d'informations sur les menaces qui pèsent sur les espèces. On en sait plus et c'est vraiment important, ça nous sensibilise", détaille Jacques. La Haute-Touche, c'est aussi l'éloge de la patience. Les animaux ne sont pas forcément tous visibles. "Nos visiteurs sont de plus en plus sensibles à cet enjeu de conservation. L'idée, c'est de respecter l'ADN de la réserve, de respecter une promenade très nature", précise Anthony Ciréfice.

La vie à la Haute-Touche pour la quarantaine de salariés est aussi rythmée par les naissances : des petites antilopes, un panda roux, beaucoup de faons, des petits potamochères... "A chaque naissance, c'est une petite victoire et ça peut avoir un impact important dans la conservation de certaines espèces qui ont disparu dans le milieu naturel", indique le directeur du site.

"Les parcs zoologiques ont déjà pu sauver quelques espèces et on va continuer à le faire"