Indre : le chef multi-étoilé Patrick Lenôtre prépare le repas du Réveillon à Chasseneuil

Chasseneuil, France

Le Réveillon se fête chez soi, entre amis, en famille. La nouvelle année peut aussi se fêter au restaurant. L'avantage, il n'y a rien à préparer et surtout, il y a de quoi se régaler. Ce sera sûrement le cas à l'Auberge des Saveurs, à Chasseneuil, près de Tendu ce lundi 31 décembre. Le cuisinier du jour, ce n'est pas n'importe qui : Patrick Lenôtre. Chef sept fois étoilé, formé par Paul Bocuse, il a un restaurant en Polynésie notamment.

Ce lundi soir, il a prévu une huître échalote-aneth, puis un foie gras cuit au torchon, et sa marmelade pommes-raisins. "Ensuite, nous allons faire une poêlée de Saint-Jacques et de gambas, avec un jus coraillé, une mousse de potimarron et un croustillant de polenta", prévoit le chef Patrick Lenôtre.

Le chef mise sur des produits de saison et locaux

Le dessert est lui aussi festif, c'est un entremets Saint-Sylvestre avec un biscuit meringué aux noisettes et aux amandes. Il a élaboré le menu en cinq minutes, il lui a suffi de faire un tour aux halles. "J'ai acheté une super pintade fermière parce qu'il y a un éleveur de volailles extraordinaire dans le village. Dans cette région, il y a des producteurs, des légumiers, des éleveurs de bovins. Il y a des gens fascinants que j'aime beaucoup", estime le cuisinier.

Le Berry est une région qui le change de Dubaï où il a travaillé, et dont il est tombé amoureux. C'est son amie Karima, la gérante de l'auberge, qui l'a amené ici, à Chasseneuil.

Patrick Lenôtre forme un cuisinier à Chasseneuil

"Chaque fois que j'ai ouvert une affaire, en Afrique ou ailleurs, Patrick Lenôtre vient m'aider à mettre en place. Souvent, il a des coups de cœur comme moi donc sur l'Afrique, il a adoré Dakar par exemple et on a eu un restaurant qui a très bien marché", explique-t-elle. Pour que le restaurant du Berry fonctionne aussi bien, Patrick Lenôtre forme une personne en cuisine avec Karima.

Il faut compter 80 € pour ce dîner de fêtes, vin compris. Pour essayer de décrocher les dernières places libres ce lundi 31 décembre ou pour y manger un autre jour, pensez à réserver au 02.54.34.43.56 ou au 06.24.04.94.48.