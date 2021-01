Indre : le golf des Sarrays veut populariser un sport trop souvent critiqué

Le golf des Sarrays a de nouveaux propriétaires. Rémi Cabes et Anthony Dezecot ont racheté le club de la commune de Sainte-Fauste au mois de novembre 2020. Ils souhaitent le rendre accessible à tous.

Situé au cœur de la campagne berrichonne, le golf des Sarrays, à Sainte-Fauste dans l'Indre, appartenait à un exploitant agricole. Depuis le début du mois de novembre, il a été racheté par deux passionnés de golf depuis une dizaine d'années : Rémi Cabes et Anthony Dezecot.

Le couple d'amis, chacun âgé de 35 ans, voulait monter sa propre entreprise. C'est désormais chose faite. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Rémi, ancien responsable commercial, et Anthony, originaire d'Orléans, veulent rendre le golf plus accessible alors ils se sont d'abord attaqués au tarif : "À titre d'exemple, une personne qui va venir essayer le golf chez nous va pouvoir s’entraîner sur le practice pour deux euros et ensuite faire un petit parcours de trois trous pour neuf euros." explique Anthony. Pour frapper la balle, si c'est votre première fois, vous pouvez même venir sans club : ils seront prêtés par la maison.

Un parcours de 3 kilomètres sur 23 hectares

Un sport de riche, trop stricte, réservé à une élite : les clichés sur le golf ont la dent dure en France. Pour les contrer, le golf des Sarrays veut se calquer sur le modèle anglo-saxon : "Dans les pays britanniques, il y a des golfs partout, et les habitants ne font pas de différence avec les autres sports plus populaires." assure Anthony. Les gérants insistent, le golf des Sarrays, son parcours de trois kilomètres sur 23 hectares, est ouvert à tout le monde : "Même si vous ne faîtes pas de golf vous pouvez venir profiter du cadre naturel en famille ou avec des amis. Il y a une partie avec les champs, une autre très boisée, parfois on peut même voir des chevreuils." s'amuse Rémi Cabes.

Un bar-restaurant pour tous les visiteurs

Pour attirer du monde, ils ont hâte de pouvoir ouvrir le bar-restaurant. Fermé pour l'instant à cause du coronavirus, les nouveaux propriétaires ont l'intention de proposer des plats simples et faits maison, pour les abonnés, les joueurs de passage, les accompagnants, et les travailleurs aux alentours.

Une fois que la situation sanitaire ce sera améliorée, Rémi et Anthony prévoient même d'organiser des apéros golf.