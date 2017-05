Indre : les futurs champions de voltige aérienne s’entraînent à l’aéroport de Châteauroux-Métropole

Une dizaine de pilotes de l’Amicale de Voltige Aérienne (AVA) sont en stage à l’aéroport Marcel Dassault, à Déols, dans l’Indre, pendant la première semaine de mai 2017.

« Ce sont des futurs champions », nous assure Régis Alajouanine. Le président de l’Amicale de Voltige Aérienne (AVA), très présente dans le Centre de la France, n’en est pas à son premier coup d’essai. Il a déjà coaché la championne du Monde 2013 et 2015, la Française Aude Lemordant, alors il croit dur en ses poulains.

Des loopings dans le ciel castelroussin

L’instructeur a les yeux fixés sur les petits avions qui font des loopings, des tonneaux, des deux de quatre (écrit 2x4) dans le ciel. Malgré leur éloignement, il voit tout, s’ils sont sur le dos ou non, si l’avant de l’appareil est trop haut ou trop bas.

Dans le ciel, à mille mètres de hauteur, Paul d’Escodeca fait la dizaine de figures prévues dans son programme à bord de son monoplace, en communiquant en permanence avec son coach à travers une radio. « Je te reçois cinq, novembre Juliette », lui dit Régis Alajouanine - comprend qui pourra.

« Chaque figure a des critères, explique le coach. Là, par exemple, un deux de quatre, ça veut dire qu’il va s’arrêter à 90°, pour faire des facettes », soit faire tourner l’avion pour faire face aux quatre points cardinaux, successivement. Mais là, c’est raté, « zéro » s’exclame un autre pilote, M. Alajouanine lui dit de recommencer. Le pilote doit à la fois rattraper le retard pris pendant la pause hivernale, et « toujours progresser ».

Les futurs champions français ?

M. d’Escodeca est d’un naturel très calme, une qualité pour son sport. Pour lui, « c’est un but d’aller toujours plus loin et de progresser toujours plus. » Mais sa pratique doit se soumettre à des contraintes, dont celle de son métier, ingénieur en région parisienne.

Malheureusement, je ne pourrais pas faire le championnat de France parce que les dates ne collent pas avec mon travail. – Paul d’Escodeca, voltigeur

Chloé Mérieau s’envole juste après lui. La pilote de ligne a attrapé le « virus » de la voltige et « a du mal à redescendre ». Elle va participer aux championnats de France biplace.

C’est assez magique. Ce sont des sensations qui sont complètement nouvelles. – Chloé Mérieau, voltigeuse

Parmi la dizaine de pilotes, des profils et des revenus très différents, du pilote à une jeune serveuse, qui consacre toutes ses économies à financer sa passion. « Avec 3.000 à 5.000 euros par an, vous pouvez voler », promet Régis Alajouanine.

Chloé Mérieau va participer au championnat de France de voltige en biplace © Radio France - Armêl Balogog

Une « opération de promotion » pour l’aéroport Marcel Dassault

Le sport est soumis à des contraintes. Les aléas météorologiques, d’abord. Le ciel doit être dégagé au moins sur un kilomètre, verticalement, pour que le vol des petits appareils ne soit pas perturbé par le vent, ni que les avions disparaissent dans les nuages. Puis l’activité aérienne du lieu d’accueil, les avions de fret ou de voyage étant prioritaires.

Autre contrainte : l’aéroport d’accueil doit avoir toutes les commodités nécessaires, ce qui est le cas à Marcel Dassault, à Déols. « On a tout le service pompier, sécurité, contrôle, essence, donc on est dans des conditions tout à fait excellentes pour s’entrainer correctement », explique le président d’AVA, qui s’entraine ici depuis des années et qui a milité avec succès pour que l’aéroport de Châteauroux-Métropole accueille les championnats du Monde en 2015.

Leur présence rapporte entre 3.000 et 10.000 euros à l’établissement, qui n’a pas donné de somme précise. Mais son directeur général, Mark Bottemine, y voit surtout l’occasion de faire une « opération de promotion commerciale de la plateforme ».

« Il y a un certain nombre de pilotes qui sont professionnels et qui sont pour nous de très bons relais d’informations vis-à-vis de ces compagnies aériennes », qui sont ou peuvent devenir des clients, explique le directeur.