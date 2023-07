Indre: Les mardis de l'été reviennent en force à Issoudun pour leur 19ème édition

Si vous avez envie de musique cet été, vous pouvez assister à des concerts gratuits à Issoudun, dans l'Indre. Les mardis de l'été ont fait leur retour au kiosque de l'espace François Mitterrand, à côté du cinéma les Elysées. Et le mot d'ordre c'est éclectisme !

Un public varié au rendez-vous...

Lors de la première soirée, plus de 1200 personnes ont fait le déplacement, d'après Hervé Pépion, directeur du centre culturel Albert Camus à Issoudun. "Certains sont même venus pique-niquer dès 19h", souligne-t-il.

Le rendez-vous attire un public varié, des plus jeunes aux plus âgés. "Des vacanciers mais pas que, note Hervé Pépion. Ces concerts permettent à des gens qui ne peuvent pas partir en vacances de profiter d'un bon moment gratuitement."

...pour le plus grand plaisir des artistes invités

"Quand on arrive et qu'on voit toutes les chaises, on sait pourquoi on est là", sourit Rodo, le chanteur du groupe La Gâpette (en concert mardi 18 juillet). C'est la deuxième fois qu'il chante devant le public d'Issoudun, un public très à l'écoute d'après lui. "J'ai la sensation qu'ils sont sensibles au spectacle vivant, c'est une programmation à laquelle ils sont habitués".

Les prochains sur la liste ce mardi 25 juillet, c'est la fanfare Gallowstreet, un big band originaire d'Amsterdam. Ambiance festive garantie !