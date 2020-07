Indre : quand Balzac fait redécouvrir Issoudun

Ce n'est pas le plus connu des romans de Balzac, "La Rabouilleuse" fait pourtant partie du classements des plus beaux livres à lire selon le journal anglophone "The Guardian". Dans ce roman, la ville d'Issoudun tient une place phare. A l'occasion de la réédition du roman, l'Office de Tourisme du Pays d'Issoudun a développé une application mobile pour faire découvrir ou redécouvrir la commune grâce à la plume d'un des plus grands noms de la littérature française.

21 scènes et 13 lieux emblématiques

Le parcours commence à l'Office de Tourisme !

C'est parti, casque sur les oreilles, le prologue commence. Nous sommes toujours à Issoudun, mais au XIXème siècle ! C'est par de courts épisodes audio, que l'Office de Tourisme nous invite à nous balader dans les rues d'Issoudun, sur les pas de Balzac et des personnages de "La Rabouilleuse".

Issoudun est un personnage de roman

Yan Defrasne a sélectionné et adapté le roman pour l'application : "ceux qui le veulent peuvent flasher les QR codes que nous avons installés en ville, et revivre les scènes du roman en podcast. C'est un moyen de découvrir et redécouvrir Issoudun sous la plume de Balzac. Issoudun dans la Rabouilleuse est plus qu'un cadre, c'est un personnage à part entière."

Les podcasts sont à écouter dans plusieurs lieux de la ville © Radio France - Elodie Rabelle

De l'audio, mais aussi de la vidéo

En plus des podcasts, des vidéos sont aussi disponibles : des vidéos explicatives autour du roman, sa genèse, ses particularités... sur Issoudun évidemment... mais aussi une vidéo pour les plus gourmands : celle d'Alain Nonette, du restaurant La Cognette, qui nous livre la recette de l’omelette... à La Rabouilleuse justement !