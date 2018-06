Le Pont-Chrétien-Chabenet, France

Le château de Chabenet, près d'Argenton-sur-Creuse, s'est transformé en librairie géante ce dimanche 24 juin. Le salon du livre "Plumes en Berry" s'est tenu là-bas, en présence de 50 auteurs. Il y en avait pour tous les goûts : du polar, des biographies, des albums jeunesse, etc. Il y avait aussi un dictionnaire français-berrichon avec plusieurs centaines de mots liés à la météo.

Le mot " tribou" par exemple, traduit en français, signifie tourbillon. Il désigne aussi, par extension, un enfant plein d'énergie. Pour parler berrichon, il faut connaître le vocabulaire mais il faut encore un peu plus. Michel Pinglot, l'auteur de ce dictionnaire, ne parle pas lui-même un berrichon parfait. " Le plus dur, c'est de déformer les mots. "Beau", le berrichon, il dit "bieau". Des fois, on me dit que je ne parle pas bien car je n'ai pas bien dit "bieau" ", explique l'auteur de ce dictionnaire.

Le plus dur, c'est de déformer les mots", Michel Pinglot

Même avec ces imperfections, en parlant et en réalisant cet ouvrage, l'auteur veut faire honneur à la langue qu'il a apprise avec sa grand-mère. Il veut la transmettre aux jeunes générations et notamment, à ses petits-enfants alors il glisse toujours quelques mots en berrichon quand ils viennent chez lui. " Des intonations vont se perdre comme le " l mouillé " ". Pour éviter cela Michel Pinglot a préparé d'autres dictionnaires sur les animaux et sur le corps humain. Il y travaille en fait depuis 25 ans.