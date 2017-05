Indy Car : le montmorillonnais Simon Pagenaud prend ce soir le départ des 500 miles d'Indiana Polis

C'est le grand jour pour Simon Pagenaud. Le pilote montmorillonnais prendra le départ à 18h04, heure française, des 500 Miles d'Indianapolis. Le champion d'Indycar en titre, s'élancera en 20ème position.

Course décisive pour le champion d'Indy car en titre. En cinq participations, Simon Pagenaud n'a encore jamais remporté la mythique course, l'équivalent des 24h du Mans aux Etats-Unis. Sa meilleure place, c'était 8ème en 2013. Gagner les 500 Miles, c'est clairement un des objectifs de sa saison. "C'est mon prochain rêve, ce serait fantastique", confie le pilote poitevin.

Des pointes de vitesse à 400 km/h

Peu connu en France, la course des 500 miles réunit 350 000 spectateurs, c'est l'un des plus gros événements sportifs au monde. Les 33 pilotes s'affrontent pendant 3h30 à 5h autour d'un anneau de 5 miles à plus de 350 km/h. "C'est une course très difficile", avoue le poitevin. " On arrive en bout de ligne droite à 400km/h et on est très proche les uns des autres". Un circuit dangereux où le français Sébastien Bourdais a eu son spectaculaire accident lors des qualifications. "Il faut être très vigilant", reconnaît Simon Pagenaud, "avoir une concentration extrême". Ses proches, eux, retiennent leur souffle. En cas de victoire, le montmorillonnais deviendrait le 4e français à s'imposer après Jules Goux en 1913, René Thomas l'année suivante et 97 ans après Gaston Chevrolet.