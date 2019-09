Indycar : le Poitevin, Simon Pagenaud, ne décroche pas de deuxième titre malgré une belle course

Le Montmorillonnais n'a pas pu obtenir de deuxième titre en Indycar dans la nuit sur le circuit de Laguna Seca, en Californie. Simon Pagenaud termine quatrième de la course et deuxième sur l'ensemble de la saison.

Montmorillon, France

Et finalement, le deuxième titre de Champion d'Indycar, ça n'est pas pour cette année pour Simon Pagenaud. Le pilote poitevine a tout tenté lors de la dernière course de la saison, à Laguna Seca, dimanche 22 septembre dans la soirée. Terminant quatrième de la course, il n'a pas pu combler son retard sur son coéquipier chez Penske, Josef Newgarden. Le Montmorillonnais décroche la deuxième place du podium pour cette saison et n'obtient pas de deuxième titre après 2016. Au classement final de la saison 2019, le troisième est Alexander Rossi (Andretti).