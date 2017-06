Inédit à Valence : du rallye en centre-ville

Ce samedi 3 juin et ce dimanche 4juin, c'est le Rallye du Diois. Pour la toute première fois, les organisateurs ont prévu une spéciale au cœur de Valence. Attention au yeux et aux oreilles.

Vrombissement de moteurs et odeur d'essence, c'est parti, ce samedi 3 juin, pour le Rallye du Diois. Une étape comptant pour le championnat de France des rallyes sur terre. 120 participants se sont inscrits dans les différentes catégories. Des voitures de champions, ce qu'on appelle les WRC comme celle de Julien Maurin, le vainqueur de l'édition 2016 originaire de Dieulefit dans le Drôme. Mais aussi des voitures plus anciennes voire carrément de collection.

Une vieille Ford sur le Rallye du Diois © Radio France - PF

Il va y avoir du spectacle avec, sur deux jours, treize spéciales autour de Valence. Les pilotes regagnent chaque soir le Champ de Mars en centre ville, pour y rester durant la nuit et effectuer les réparations ou les réglages si nécessaire.

Une spéciale en centre-ville

Il y a aussi LA nouveauté inédite à Valence pour cette édition 2017 du Rallye du Diois. Une spéciale, non chronométrée, dans le centre-ville ce samedi soir. Le premier concurrent s'élancera à 20h. Julien Maurin et sa Citroën DS3 WRC promettent d'y faire le spectacle : "souvent il y a pas mal de trottoirs et les trottoirs ça ne pardonne pas si on fait une petite erreur", prévient le champion 2016, qui reconnait que c'est un petit peu stressant. "Mais comme ce n'est pas chronométré et s'il y a des endroits un peu large, au moins on pourra faire le spectacle".

Le parcours de la spéciale dans Valence - ASA Drôme / Capture d'écran

Le pilote estime qu'il pourra faire monter sa voiture jusqu'à 120 ou 130 Km/h. Mais attention à la glissade, les voitures pour ce rallye sont toutes équipées de pneus pour les surfaces en terre. Pas pour l’asphalte. C'est aussi pour cette raison que Jean-Pierre, 65 ans, originaire de Crest, a prévu de faire attention à sa voiture. Car pour lui, le rallye en ville, c'est surtout sympa pour les spectateurs. Pas question d'avoir de la casse.