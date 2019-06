INFO FRANCE BLEU - La FNAC à Châteauroux : "C'est fait, c'est acté avec la ville" selon le porteur du projet

Châteauroux, France

On en parle depuis quelques années...avant la fin 2019, ce sera une réalité ! La FNAC va s'installer à Châteauroux : " Pour les deux grandes parties qui décident, la mairie de Châteauroux et moi même, c'est acté ! ". Un accord a donc été trouvé entre le porteur du projet Henrique de Freitas et la ville. L'enseigne s'installera en plein centre-ville, rue de la poste, sous l'ancien Espace Culturel E. Leclerc, dans des cellules commerciales aujourd'hui vides, sauf pour une, occupée par l'enseigne de prêt-à-porter féminin Toscane ; un accord aurait toutefois été trouvé pour son déménagement en centreville.

C'est sous l'ancien centre Culturel E.Leclerc que la FNAC va s'installer © Radio France - Régis HERVE

Le porteur de ce projet FNAC, Henrique de Freitas, PDG du groupe SEDADI précise que les négociations avec Châteauroux ont commencé il y a 3 ans pour une installation en centre-ville, alors que le groupe Carrefour avec son magasin castelroussin était également intéressé pour accueillir l'enseigne.

Mais aujourd'hui, la FNAC privilégie les centres-villes et les magasins sur un seul niveau. Par ailleurs, Henrique de Freitas, ne cache pas non plus qu'il a été séduit par le dynamisme impulsé à Châteauroux par le maire Gil Avérous, pour notamment faire vivre son centre-ville, où en 2016 déjà, s'est implantée une autre grande enseigne, H&M.

12 à 15 salariés recrutés en CDI et un investissement de 800 000 à 1 million d'Euros ; ouverture prévue fin novembre

Sur 700 à 750 mètres carrés, la FNAC de Châteauroux proposera le même catalogue que les autres magasins. Si certains produits ne sont pas en rayon, ils pourront être commandés et livrés 24 heures plus tard. L'enseigne fera travailler entre 12 et 15 salariés qui seront recrutés en CDI. Ouverture espérée donc, fin novembre-début décembre. Pour le stock et tous les aménagements et travaux nécessaires, le porteur du projet parle d'un investissement compris entre 800 000 et un million d'Euros. La FNAC à Châteauroux donnera, c'est sûr, un coup de fouet supplémentaire au centre ville : le magasin FNAC de Montluçon, plus petit, affiche des compteurs d'entrées jusqu'à un millier de visiteurs par jour. Une chose est certaine, Châteauroux change de visage depuis quelques années et l'arrivée de la FNAC va certainement contribuer à accentuer le dynamisme du tissu commercial et le renouveau de la ville.

L'arrivée de la FNAC à Châteauroux sera certainement évoquée en conseil municipal ce mercredi et ce mardi après-midi au cours d'une conférence de presse d'avant-conseil.