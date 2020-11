INFO FRANCE BLEU - Le GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup élu GR® préféré des Français 2021

Après le GR® 21 sur le littoral normand l'an passé c'est le GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup dans l'Hérault qui l'emporte cette année à l'issue des trois semaines de vote.

Ils étaient huit itinéraires, huit GR® ou GR® de Pays à participer à la quatrième saison de Mon GR® préféré, organisé par la Fédération Française de la Randonnée pédestre en partenariat avec France Bleu. Huit itinéraires très variés, entre mer, montagne, campagne, certains très accessibles, d'autres conseillés à des randonneurs entraînés, huit itinéraires tous soumis au vote des internautes.

Et c'est le GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup dans l'Hérault qui l'emporte avec 21,5% des plus de 92 000 votes exprimés (un record), devançant notamment le GR® de Pays - Tour des Baronnies provençales dans la Drôme (également coup de cœur du jury) et presque à égalité le GR® 58 Tour du Queyras dans les Hautes-Alpes et le GR® 509 la Traversée du Jura.

Le classement complet

1. GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup (Hérault) : 20 602 voix- 21,5%

2. GR® de Pays Tour des Baronnies Provençales (Drôme) : 16 308 voix - 17%

3. GR® 58 - Tour du Queyras (Hautes-Alpes) : 16 260 voix - 16,9%

4. GR® 509 - Grande Traversée du Jura (Jura) : 15 986 voix - 16,7%

5. GR® 30 - Tour des lacs d'Auvergne (Puy-de-Dôme) : 13 097 voix - 13,7%

6. GR® 3 - La Loire sauvage à pied (Loire-Atlantique) : 6 915 voix - 7,2%

7. GR® 75 - Les Portes de Paris (Paris) : 3 737 voix - 3,9%

8. GR® 145 - Via Francigena (Aisne) : 3 078 voix - 3,2%

A une quinzaine de kilomètres au nord de Montpellier, le GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup suit un itinéraire à la rencontre de sites incontournables tels que le Pic Saint-Loup (658 mètres d'altitude) et la vallée de la Buèges, entre le charme de la garrigue et la magie des Cévennes. Au programme des panoramas à la beauté sauvage préservée, des parfums de thym et de genêt, des sites naturels bordés de chênes centenaires à explorer à tout âge pour découvrir tous les secrets de la faune et la flore.

Ce paysage diversifié c'est tout le charme de ce GR selon Michel Rouhet, amoureux de la randonnée dans l'Hérault et membre du comité départemental de la randonnée pédestre de l'Hérault.

Michel Rouhet, consultant randonnée de France Bleu Hérault et membre du comité départemental de la randonnée pédestre de l'Hérault.

Ce GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup a été créé en 2017. Devenir le GR® préféré des français récompense cinq de travail pour la fédération de la randonnée pédestre de l'Hérault selon Bernard Woimant, administrateur du comité, "il y a tout un travail autour de la cartographie pour obtenir les autorisations de passage sur les sentiers, qu'ils se situent sur des terrains privés ou municipaux. Tout cela c'est beaucoup de recherche, de travail administratif. Et puis, il y a ensuite tout le balisage et l'entretien". C'est aussi une aubaine pour attirer les touristes "dans nos villages de l'arrière-pays qui grâce à cela vivent à peu près normalement".

Bernard Woimant, administrateur du comité de la randonnée pédestre dans l'Hérault

En savoir plus sur le GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup

le GR® de Pays - Grand Pic Saint-Loup dans l'Hérault

Ils étaient en compétition

Le GR® de Pays - Grand Pic Saint-Loup dans l'Hérault

Le GR® 145 - La Via Francigena dans l'Aisne

Le GR® 58 - le Tour du Queyras dans les Hautes-Alpes

Le GR® de Pays Tour des Baronnies provençales dans la Drôme

Le GR® 509 - La grande traversée du Jura

Le GR® 3 - La Loire sauvage à pied en Loire-Atlantique

Le GR® 30 - La chaîne des Puys dans le Puy-de-Dôme

Le GR® 75 - Le tour de Paris à pied