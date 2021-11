INFO FRANCE BLEU - Le GR® 340 Tour de Belle-Ile en Mer élu GR® préféré des Français 2022

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

A l'issue de trois semaines d'un vote plus serré que jamais, c'est finalement le GR® 340 - Le tour de Belle-Île-en-Mer qui vient d'être élu GR® préféré des français 2022.

Il succède ainsi au GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup dans l'Hérault, choisi par les internautes l'an passé. Et rejoint au palmarès un autre célèbre itinéraire breton, le GR®34, connu comme le sentier des douaniers, distingué en 2018.

Il l'emporte d'une courte tête, grâce au coup de pouce "coup de coeur du jury", devant le GR® de Pays Massif du Ventoux dans le Vaucluse et le GR® 107 - Chemin des Bonshommes en Ariège

Sur ce bout de terre au large du Morbihan, on respire l'air iodé et le parfum des embruns. Et pour en faire le tour, il y a un sentier de Grande Randonnée long d'une centaine de kilomètres, c'est le GR® 340. En parcourant cet itinéraire, le randonneur découvre ses rivages escarpés et l'intensité de ses couleurs.

En cours de route, on prend plaisir à se balader sur le port de Sauzon et ses maisons typiques colorées ou sur celui de Le Palais, préfecture des lieux avec son impressionnante et imposante citadelle Vauban. En son cœur, Belle-Île regorge également de nombreux sites naturels qui ne font que justifier son nom très révélateur.

Sur le GR® 340 - Le tour de Belle-Île - FFRandonnée - DR

Ils étaient en compétition